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Son dakika | Başkan Erdoğan'ın yeniden adaylığı! TBMM Başkanı Şentop son noktayı koydu: Hiçbir problem yoktur

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Giriş Tarihi: 02.02.2023 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023
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Son dakika | Başkan Erdoğan’ın yeniden adaylığı! TBMM Başkanı Şentop son noktayı koydu: Hiçbir problem yoktur

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına ilişkin yaptığı açıklamada, "Hiçbir tereddüt, hukuki olarak hiçbir problem yoktur" dedi.

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