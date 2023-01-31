Macaristan'dan İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösterdi. Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto yaptığı açıklamada, "Bir başka inancın kutsal kitabının yakılması ve ona hakaret edilmesi hiçbir şekilde kabul edilemez." dedi.
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, İsveç'te aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasına tepki gösterdi.
Herhangi bir dine ait kutsal kitapların ya da sembollerin yakılmasına ya da aşağılanmasına kararlı bir şekilde karşı çıktıklarını belirten Szijjarto, şunları kaydetti:
"Hristiyan olarak, inançlı Katolik Hristiyan olarak söylüyorum, bir başka inancın kutsal kitabının yakılması ve ona hakaret edilmesi hiçbir şekilde kabul edilemez. Başka bir inancının kutsal kitabının yakılmasına 'ifade özgürlüğü' demek, kusura bakmayın ama saçmalık. Şimdi bir ülke, NATO'ya katılmak istiyorsa ve Türkiye'nin de desteğini kazanmak istiyorsa o zaman biraz daha dikkatli olması gerekir."
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