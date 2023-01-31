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Haberler Galeri İsveçli Bakan'ın zor anları! Türkiye sorusunu duyunca nereye bakacağını şaşırdı

İsveçli Bakan'ın zor anları! Türkiye sorusunu duyunca nereye bakacağını şaşırdı

İsveç'in Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanlığını bu ayın başı devralmasının ardından İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, AB Konseyi adına Avrupa Parlamentosu Sivil Haklar, Adalet ve İçişleri Komitesi'nde AP üyelerine hitap etti. Adalet Bakanı Strömmer, Avrupa ülkeleri arasında organize suçlarla mücadelede daha fazla iş birliği çağrısı yaptı. Strömmer, toplantıda kendisine yöneltilen "Türkiye ile yapılan mutabakata uyacak mısınız" sorusunu ise cevaplamaktan kaçındı.

Giriş Tarihi: 31.01.2023 10:34 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 11:01
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İsveçli Bakan’ın zor anları! Türkiye sorusunu duyunca nereye bakacağını şaşırdı

İsveç'in Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığı'nı bu ayın başı devralmasının ardından İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, AB Konseyi adına Avrupa Parlamentosu (AP) Sivil Haklar, Adalet ve İçişleri Komitesi'nde AP üyelerine hitap etti.

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İsveçli Bakan’ın zor anları! Türkiye sorusunu duyunca nereye bakacağını şaşırdı

AB ülkeleri için yetki alanında yapmayı planladığı öncelikleri açıklayan Strömmer, Ukrayna makamları ile adalet iş birliğine önem verileceğini ve AB ülkeleri arasında organize suçlar ve suç döküm bilgilerinin daha aktif bir şekilde paylaşılmasını hedeflediklerini söyledi.

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İsveçli Bakan’ın zor anları! Türkiye sorusunu duyunca nereye bakacağını şaşırdı

Üye ülkelerin AB tarafından konulan prensiplere saygı göstermesinin ahlaki bir sorumluluk olduğunu söyleyen Strömmer, AB ülkelerine öncelikli olarak uyuşturucu ile mücadele konusunda yeni ve özel bir ajansın kurulmasını hedeflediklerini ve AP'nin desteklemesi halinde bu ajansın 2024 yılında faaliyete geçmesini planladıklarını söyledi.

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İsveçli Bakan’ın zor anları! Türkiye sorusunu duyunca nereye bakacağını şaşırdı

Yargı alanında daha fazla iş birliği çağrısı yapan Strömmer, yargı alanında iş birliğinin dijitalleşmesi ve özellikle ülkelerin elindeki suç dökümlerinin paylaşılmasını sağlamayı hedeflediklerini bildirdi.

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İsveçli Bakan’ın zor anları! Türkiye sorusunu duyunca nereye bakacağını şaşırdı

Strömmer, aşırılık ve ırkçılıkla mücadele konularının da AB vatandaşlarının güvenliği için çok önemli olduğunu ve ırkçılıkla mücadelenin öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.