Danimarka ve İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakan Rasmus Paludan’a tepki! Tehdit oluşturuyorlar

"POLİS, HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA SEVK EDECEĞİ GEREKÇESİYLE BU SALDIRIYA ENGEL OLABİLİRDİ"

Sejlert, İsveçli siyasetçilerin her şeyin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilebileceği konusunda hemfikir olduklarını kaydederek, "Demokrasinin temel unsuru dedikleri ifade özgürlüğünü ihlal etmekten gerçekten korkuyorlar. Bu yüzden İsveç'te herkes istediği protesto gösterisini düzenleyebilir. Bunun için polisten izin istemeniz yeterli." diye konuştu.

İsveç ve Danimarka makamlarının, Paludan'a "güvenliği tehdit etme" veya "halkı kin ve düşmanlığa sevk etme" gerekçeleriyle izin vermeyebileceğine işaret eden Sejlert, şu ifadeleri kullandı:

"Paludan ve diğer aşırılık yanlıları, yasalardaki açıkları bildikleri için direkt Müslüman kişilere ya da gruplara saldırmıyor. Bunun yerine bir din olarak İslam'a saldırıyor. İsveç daha basiretli ve adil davranmalıydı. Aralarında Fransa ve Almanya'nın da bulunduğu dünyanın birçok ülkesi, bayrak yakmayı suç olarak kabul ediyor. İsveç, nüfusunun büyük bölümünü daha fazla incitmemek için bu konuda örnek oluşturmalıydı. Yasa açık. Polis, halkı kin ve düşmanlığa sevk edeceği gerekçesiyle bu saldırıya engel olabilirdi çünkü Paludan'ın nefret dolu eylemi pekala şiddete yol açabilir."