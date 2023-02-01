Danimarka ve İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan Rasmus Paludan'a tepki! Tehdit oluşturuyorlar
İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan Danimarkalı İslam düşmanı Rasmus Paludan'a tepki artarak devam ediyor. İsveçli siyaset bilimci ve insan hakları savunucusu Helene Sejlert, Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarına izin verilmesinin Avrupa'da farklı toplumsal gruplar için tehdit oluşturduğunu söyledi.
Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakmasına "demokratik hak" ve "ifade özgürlüğü" gerekçesiyle izin verilmesi, toplumda güvensizliği artırıyor ve farklı dini grupları endişeye sürüklüyor.
Sejlert, İsveç'in koruduğunu iddia ettiği özgürlüklerin, Müslümanlara yönelik provokasyonlara izin verdiğini belirterek, "İslamofobik eylemlere izin vermek toplumda daha fazla düşmanlık oluşturuyor ve savunmasız durumdaki büyük bir grubu tehdit altında hissettiriyor." dedi.
Farklı toplumsal gruplara karşı provokatif eylemlere izin verilmesinin sadece Müslümanlar için değil diğer dini gruplar için de tehdit oluşturduğunun altını çizen Sejlert, "Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin verilmesi sadece Müslümanları değil başta Yahudiler olmak üzere farklı toplumsal grupları da tehlikeye atıyor. Paludan'ın eylemleri ırkçılığı, Müslüman karşıtlığını ve antisemitizmi besliyor. Eğer kanunlar buna engel olamıyorsa, o zaman kanunlarda sorun var demektir." değerlendirmesinde bulundu.
"KUTSAL KİTAP YAKMAK NAZİ ZİHNİYETİNİN TÜYLER ÜRPERTİCİ YANSIMASI"
Sejlert, Batı'da Müslüman karşıtlığının "nefret tellallığı" ve dezenformasyonla hızla arttığını dile getirerek, "Avrupa'da aşırı sağcıların daha fazla oy kazanmak için yararlandıkları korku faktörü var. Paludan sadece Kur'an-ı Kerim'i yakmadı, dünya çapında parlamaya hazır ateşin kıvılcımını yaktı." ifadesini kullandı.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin, kısa süre önce İsveç'te yapısal ırkçılıkla ilgili çözülmesi gereken sorunlara dikkati çeken rapor yayımladığını aktaran Sejlert, "İsveç'te kamusal alanda, iş yerlerinde ve hatta okullarda Müslüman karşıtlığı görülüyor. İsveç toplumu, ırkçılık ve İslamofobi ile nasıl mücadele edileceğini bilmiyor." diye konuştu.
Sejlert, Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonunu, Nazi dönemi uygulamalarına benzeterek, "Kutsal kitap yakmak Nazi zihniyetinin tüyler ürpertici yansıması." değerlendirmesini yaptı.
İsveç'in Müslüman karşıtlığını dizginlemek için çalışması gerekirken aşırılık yanlılarına "Müslümanları aşağılamaları ve daha fazla acı çektirmeleri" için alan sağladığını belirten Sejlert, bunun ülkesi için "geriye doğru dev adım" olduğunu dile getirdi.
Paludan'ın eyleminin münferit saldırı olarak değerlendirilmemesi gerektiğine vurgu yapan Sejlert, şöyle devam etti:
"Bu eylem yaşadığımız toplumun yansıması ve sokaklarımızın her köşesinde büyüyen nefretin uzantısı. Bu nefret çoğu zaman Müslümanlara yönelik. Birkaç radikal, medya tarafından ırkçılığı ve Müslüman karşıtlığını körüklemeleri için yönlendiriliyor. Ardından sosyal medya konuyu kaynama noktasına getiriyor. Ötekine karşı duygular vahşileştikçe ahlak sınırları aşılıyor, kullanılan ifadeler daha nefret dolu hale geliyor. Böylelikle nefret daha geniş bir kitleyi hedef alıyor."
"POLİS, HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA SEVK EDECEĞİ GEREKÇESİYLE BU SALDIRIYA ENGEL OLABİLİRDİ"
Sejlert, İsveçli siyasetçilerin her şeyin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilebileceği konusunda hemfikir olduklarını kaydederek, "Demokrasinin temel unsuru dedikleri ifade özgürlüğünü ihlal etmekten gerçekten korkuyorlar. Bu yüzden İsveç'te herkes istediği protesto gösterisini düzenleyebilir. Bunun için polisten izin istemeniz yeterli." diye konuştu.
İsveç ve Danimarka makamlarının, Paludan'a "güvenliği tehdit etme" veya "halkı kin ve düşmanlığa sevk etme" gerekçeleriyle izin vermeyebileceğine işaret eden Sejlert, şu ifadeleri kullandı:
"Paludan ve diğer aşırılık yanlıları, yasalardaki açıkları bildikleri için direkt Müslüman kişilere ya da gruplara saldırmıyor. Bunun yerine bir din olarak İslam'a saldırıyor. İsveç daha basiretli ve adil davranmalıydı. Aralarında Fransa ve Almanya'nın da bulunduğu dünyanın birçok ülkesi, bayrak yakmayı suç olarak kabul ediyor. İsveç, nüfusunun büyük bölümünü daha fazla incitmemek için bu konuda örnek oluşturmalıydı. Yasa açık. Polis, halkı kin ve düşmanlığa sevk edeceği gerekçesiyle bu saldırıya engel olabilirdi çünkü Paludan'ın nefret dolu eylemi pekala şiddete yol açabilir."
"MÜSLÜMANLARIN HAKLARINI SAVUNMAK, DEMOKRATİK OLDUĞUNU SÖYLEYEN ÜLKELERDE BİLE KOLAY DEĞİL"
Helene Sejlert, Müslümanların haklarını savunmanın, demokratik olduğunu söyleyen ülkelerde bile kolay olmadığına dikkati çekerek, "İslamofobiye ve Müslüman ülkelere yönelik saldırılara karşı yıllardır sesimi yükseltip güçlü şekilde tavır aldım. Bu yüzden sayamayacağım kadar çok kişi bana İsveç'i terk etmemi ve Müslüman bir ülkede 'kafam koparılmadan' hayatta kalmayı denememi söyledi." dedi.
Müslümanlara yönelik önyargı dolu, sözlü tacizler ve ciddi tehditler aldığını ifade eden Sejlert, "İslamofobik eylemlere izin vermek herkes için güvensiz ortam oluşturuyor. Keskin şekilde biz ve onlar ayrımı yapan bizler, Müslüman karşıtı nefrete izin verip çifte standart uyguladığımız için kendimizi sorgulamalıyız." şeklinde konuştu.
Sejlert, Müslüman-göçmen karşıtı İsveç Demokratları Partisi'nin (SD) geçen sonbaharda oyların yüzde 22'sini alarak hükümette güçlü ses haline geldiğini aktararak, ülkede Müslümanlar için yaşamın giderek daha zorlaştığını kaydetti.
PALUDAN, İSVEÇ'TE DE KUR'AN-I KERİM YAKMIŞTI
İsveç'in başkenti Stockholm'de 21 Ocak'ta Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmış, kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.
Paludan, 27 Ocak'ta da Danimarka'da cami karşısında ve Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.
Hollanda'da da ırkçı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld, Lahey kentinde tek başına yaptığı eylemde, Kur'an-ı Kerim yırtmıştı.
Türkiye ve birçok ülkede, İsveç, Hollanda ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılar protesto ediliyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ZAMLI evde bakım maaşı YATTI MI, ne zaman yatacak? 1 Şubat EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ! e-Devlet sorgulama!
- Sosyal yardım alanların maaşları peş peşe açıklandı! Rakamlara göz atın! 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası...
- MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte? 2023 Milli Savunma Üniversitesi sınavı başvuru ne zaman bitiyor? ÖSYM takvimi!
- DSİ personel alımı başvuru sonuç tarihleri açıklandı mı? DSİ personel alım sonuçları ne zaman belli olacak?
- Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 1 Şubat Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? ARA FİNAL PUAN DURUMU!
- Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı ne zaman yapılacak 2023? Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı başvuruları 2023 başladı mı?
- Vergi affı 2023 ne zaman yasalaşacak? Meclis'e geldi mi? Vergi affı hangi borçları kapsıyor, hangi borçlar silinecek?
- Bağ-Kur tescil affı çıkacak mı, olacak mı 2023? BAĞKUR tescil affı var mı? Borç yapılandırma...
- 1 Şubat FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 ABD FED faiz beklentisi nedir?
- 2023 Şubat ayı 81.268 İŞKUR KPSS şartlı, KPSS şartsız işçi, memur alım ilanları açıklandı!
- Emekliye %122 artışla 5.500 TL yatacak! SSK, BağKur, 4C emeklisine ikramiye düğün bayram ettirecek! Refah payı, taban aylık, intibak...
- HAC KURA TAKVİMİ 2023: 🕋 Diyanet Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura sonuçları nereden öğrenilir?