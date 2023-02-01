NATO vetosu alan İsveç'ten Yunanistan taktiği! Bunlar Türkiye'yi hiç tanımamış
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle NATO'ya girmek isteyen İsveç'te sular durulmuyor. Aşırı ırkçı Rasmus Paludan'ın alçak saldırısının ardından Türkiye'den veto yiyen İsveç'te basın, Yunanistan'ın izinden gidiyor. Bir İsveç gazetesi Türkiye karşıtlığı ile bilinen ABD'li Senatör Chris Van Hollen'ın "Türkiye NATO onayı vermezse F-16 satışı onaylanmaz" sözlerine yer vererek "NATO onayı gelmezse Türkiye'ye yaptırım uygulanabilir" yorumunda bulundu.
Geçtiğimiz haftalarda Sıkı Yön Partisi'ni lideri Rasmus Paludan'ın İsveç'in başkenti Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma eyleminin ardından NATO üyeliği sekteye uğrayan İsveç bir çıkış yolu arıyor.
'İfade özgürlüğü' adı altında yapılan bu alçak eylem sonrası her ne kadar mevcut hükümet bu yapılanı tasvip etmediğini söylese de hem terör örgütü PKK/YPG'nin İsveç sokakalarında skandal eylemlere imza atması hem de hükümetin bunlara hiçbir yaptırımının olmaması Ankara tarafından tepkiyle karşılandı.
İsveç gazetesi Expressen'de ise dikkat çeken bir habere yer verildi. "Türkiye, İsveç'i engellemeye devam ederse ABD Türkiye'ye yaptırım uygulayacak" denilen haberde ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nde yer alan Senatör Chris Van Hollen'ın açıklamalarına yer verildi.
Yunan lobisine de yakınlığı ile bilinen Van Hollen, Türkiye'nin NATO onayı olmazsa F-16 satışının da olmayacağını ifade etti.
Nitekim Yunan gazetelerinin de manşetinde bu sabah bu habere yer veriliyor. Haberde Van Hollen'ın "İsveç ve Finlandiya'yı kabul etmeyen Türkiye'ye F-16'lar verilmeyecek. Yönetim şimdi resmi bir bildirim gönderseydi, ret kararı masaya yatırılacaktı" ifadelerine yer verdi.
Senatör konuşmasının devamında ABD'nin Avrupa Birliği (AB) ile birlikte Türkiye'ye yeni yaptırımlar getirmeyi düşünmesi gerektiğini savundu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bağ-Kur tescil affı çıkacak mı, olacak mı 2023? BAĞKUR tescil affı var mı? Borç yapılandırma...
- 1 Şubat FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 ABD FED faiz beklentisi nedir?
- 2023 Şubat ayı 81.268 İŞKUR KPSS şartlı, KPSS şartsız işçi, memur alım ilanları açıklandı!
- Emekliye %122 artışla 5.500 TL yatacak! SSK, BağKur, 4C emeklisine ikramiye düğün bayram ettirecek! Refah payı, taban aylık, intibak...
- HAC KURA TAKVİMİ 2023: 🕋 Diyanet Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura sonuçları nereden öğrenilir?
- YÖKDİL ne zaman 2023? YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılır? ÖSYM YÖKDİL SINAV TAKVİMİ!
- Ehliyet affı son dakika çıktı mı? 2023 Ehliyet Affı Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Ehliyet affı ne zaman çıkacak?
- Galatasaray Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta? 2023 GS Ümraniyespor maçı hangi kanalda? MUHTEMEL 11'LER
- Manisa TOKİ kura çekimi çekiliş sonuçları: 1 Şubat 2023 Manisa TOKİ 4.094 konut kura sonuçları ve isim listesi...
- TOKİ İLK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! TOKİ 2023 arsa kura çekimi başladı mı, saat kaçta? Bitlis, Bilecik, Kırıkkale, Bayburt...
- İstanbul'da 15 ilçede elektrik kesintisi! 1 Şubat İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İlçe ilçe kesinti saatleri
- ÇANAKKALE TOKİ KURA SONUÇLARI | Çanakkale TOKİ kura çekilişi CANLI İZLE! 2+1, 3+1 Merkez, Biga, Gökçeada, Gelibolu, Ezine...TOKİ İSİM LİSTESİ sorgulama!