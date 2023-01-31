Türkiye'den ABD'ye F-16 mesajı: İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine bağımlı hale getirmeyin
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği sürecine yönelik yaptığı açıklamalarda "Olumlu adım atılırsa Türkiye bunu karşılıksız bırakmaz" ifadelerini kullandı. Kalın, ABD yönetiminin F-16 programını İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine bağımlı hale getirmemesi gerektiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç'in NATO üyeliği hakkında konuşurken 'İsveç zamana ihtiyacımız var diyor. Terör temizlenirse Türkiye bunu karşılıksız bırakmaz.' dedi.
İSVEÇ TALEPLERİMİZİ YERİNE GETİREBİLECEĞİNİ SÖYLEDİ
Biz prensipte NATO'nun genişleme ilkesini destekliyoruz. Bildiğiniz gibi İsveç geçen sene bir anayasa değişikliği yaptı. Yeni terörle mücadele yasasını tamamlamak için Haziran'a kadar zamana ihtiyaçları olduğunu kendileri belirttiler. Temmuz ayında yapılacak NATO zirvesi öncesi bu ülkelerin üye olmasını istiyorlar. İsveç tarafı bu yasayı yazıp uygulamaya geçirdikten sonra Türkiye'nin taleplerini yerine getirebileceğini söylüyor. Biz de buna göre tekrar bakar, bir değerlendirme bakarız dedik. Finlandiya'da İsveç'teki gibi bir durum yaşanmadı.
İSVEÇ'E NATO MESAJI
Terör temizlenirse Türkiye bunu karşılıksız bırakmaz. Bizim açımızdan ortaya konan ilkeler çerçevesinde adımlar atılır ve Türkiye'nin kaygıları giderilirse olumlu adım atacağımızı dedik ancak bunun tersi olaylar olursa, bizim için kabul edilemezdir. Görüşmeleri de ileri bir tarihe erteledik. Bu tür olaylar yaşanırsa sürecin ilerlemeyeceğine dair pozisyonumuz aynı. Kendileriyle görüşüyoruz, belki önümüzdeki haftalarda bir netlik oluşur. Benim mevkidaşlarımla görüşmelerim olacak. İstişareler neticesinde buna göre durumu tekrar değerlendirip karar vereceğiz.
ABD İLE F-16 GÖRÜŞMELERİ
Biz F-16 programını hava gücümüzü kuvvetlendirmek için değerli bir alternatif olarak görüyoruz. ABD ön şart koşarsa tarafsızlığını kaybeder. Kendi milli imkanlarımızla, yeni teknolojileri geliştirmeye devam ederiz. SİHA'da son yıllarda muazzam ilerlemeler kaydedildi. Bu imkan ve kabiliyetlerle Türkiye çok ileri noktaya geldi. Biz milli güvenliğimizi, sınır güvenliğimizi sağlama noktasında kendi imkanlarımı geliştirmeye devam ediyoruz. Nasıl bir şart getireceklerine bağlı, biz F-16 programının sona ermesini istemeyiz. Bu mevzu kongrede takılırsa ona göre bir değerlendirme yaparız.
SURİYE İLE GÖRÜŞME NE ZAMAN?
Bu ay içinde olabilir, henüz net bir yer ve tarih belli değil.
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI
Ukrayna'nın müdafaa yaparak harekete geçmesi en doğal hakkıdır. Onların bu mücadelesini böyle değerlendirmek gerekir. Biz baştan beri iki tarafı da biraraya getirmek için diplomatik mücadele verdik, vermeye de devam ediyoruz. Girişimlerimiz bugün de devam ediyor. Biz bir an önce tarafların müzakere yoluyla hal yoluna koyacak bir yola girmeleri konusunda çalışıyoruz. Şu ana kadar çok büyük bir yıkıma sebep oldu, bundan sonra da dünyanın tüm çabasını sonlandırılması planına doğru odaklanması gerektiği kanaatindeyiz.
YENİ BİR KORİDOR MASADA MI?
Bu gündemde. Farklı düzeylerde bunu konuşuyoruz. Bu yönde girişimlerimiz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devam ediyor, somut bazı sonuçlar elde etmeyi umuyoruz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ arsa kura çekimi ne zaman açıklanacak 2023? TOKİ arsa kura çekim sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
- MSÜ sınavı ne zaman yapılacak 2023? MSÜ sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- A101 İNDİRİMLİ ŞUBAT KATALOĞU YAYINLANDI! Bu indirimi kaçıran pişman olur! 31 Ocak-2 şubat A101 aktüel kataloğunda hangi ürünler var?
- Bekçilik sınavı ne zaman? 2023 1. dönem bekçi alımı Ön Sağlık Kontrolü, Fiziki Yeterlilik Sınavı ve Sözlü Mülakat ne zaman?
- Askerlik borçlanması taksitle ödenir mi? SGK 4A 18 ay askerlik borçlanması hesaplama: En düşük, en yüksek ne kadar, kaç TL?
- Ara transfer sezonu ne zaman bitiyor 2023? Süper Lig ara transfer dönemi hangi tarihte bitecek?
- İmar affı son dakika açıklandı mı? 2023 İmar Barışı düzenlemesi gelecek mi? İmar affı ne zaman çıkacak?
- TOKİ İlk Evim KURA SONUÇLARI nereden öğrenilir? e-Devlet TOKİ kura çekiliş sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
- 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı sonuçları AÇIKLANDI! AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı!
- Devlet Su İşleri personel alımı sonuçları SORGULAMA EKRANI! 2023 DSİ 1273 personel alımı sonuçları açıklandı mı?
- Sipahi dizisi bitti mi, neden bitti? Sipahi dizisi final mi yaptı? SİPAHİ SON BÖLÜM İZLE!
- Fatih Karagümrük- Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanacak? BJK- Karagümrük maçı MUHTEMEL 11'LER!