Türkiye’den ABD’ye F-16 mesajı: İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine bağımlı hale getirmeyin

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Ukrayna'nın müdafaa yaparak harekete geçmesi en doğal hakkıdır. Onların bu mücadelesini böyle değerlendirmek gerekir. Biz baştan beri iki tarafı da biraraya getirmek için diplomatik mücadele verdik, vermeye de devam ediyoruz. Girişimlerimiz bugün de devam ediyor. Biz bir an önce tarafların müzakere yoluyla hal yoluna koyacak bir yola girmeleri konusunda çalışıyoruz. Şu ana kadar çok büyük bir yıkıma sebep oldu, bundan sonra da dünyanın tüm çabasını sonlandırılması planına doğru odaklanması gerektiği kanaatindeyiz.