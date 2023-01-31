Halk TV'de 'HDP' itirafı! 6'lı masanın 'gizli' ortakla iş birliğini anlattı: "Partiler temas kurmuş"
Seçimlere kısa bir süre kala 6+1'li masa, mutabakat metnini kamuoyuna duyurdu. "Kayyum uygulamasını kaldıracağız" diyerek 'gizli' ortağı HDP'ye selam çakan 6'lı masa, FETÖ'cüleri de unutmayarak, 15 Temmuz sonrası KHK ile görevinden alınanların görevlerine iade edileceğini bildirdi. CHP tarafından fonlanan Halk TV söz konusu metni değerlendiren Yaşar Aydın, itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu. 6'lı masada İYİ Parti hariç diğer 5 partinin HDP ile yakın temas kurduğunu söyleyen Aydın, HDP'nin hassasiyetlerinin metne dahil edildiğini ifade etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 seçimlerinin 14 Mayıs'ta yapılacağını duyurdu. Seçimlere kısa bir süre kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin de 'gizli' ortak olarak iştirak ettiği 6+1'lik masada aday belirsizliği sürüyor.
11 kez bir araya gelen Millet İttfakı bileşenleri, geçtiğimiz hafta 9 saat süren son toplantının ardından da herhangi bir ismi kamuoyunun öne getiremedi.
FETÖ'YE PKK'YA SELAM DURDULAR
Masa günlerdir işaret ettiği 30 Ocak tarihinde, Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni duyurdu. Açıklanan 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde HDP'yi FETÖ'yü sevindirecek ifadeler yer aldı.
Metinde "Kayyum uygulamalarına son vereceğiz" denilirken KHK ile ilgili verilen vaat de dikkatlerden kaçmadı. Buna ek olarak Kanal İstanbul ve Şehir Hastanelerine de karşı çıkıldı.
HALK TV'DE 'HDP' İTİRAFI! 6'LI MASANIN 'GİZLİ' ORTAKLA İŞ BİRLİĞİNİ ANLATTI: "PARTİLER TEMAS KURMUŞ"
CHP tarafından fonlanan Halk TV söz konusu metni değerlendiren CHP yandaşı Birgün'ün Yayın Kurulu Koordinatörü Yaşar Aydın, itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu.
6'lı masada İYİ Parti hariç diğer 5 partinin HDP ile yakın temas kurduğunu söyleyen Aydın, HDP'nin hassasiyetlerinin metne dahil edildiğini ifade etti.
"MİLLET İTTİFAKI'NIN TEK BAŞINA BU SORUNLARI ÇÖZMESİ İMKANSIZ"
Aydın konuya ilişkin açıklamasında şunları dile getirdi:
"HDP'den aldığımız bilgilere göre, zaman zaman temas etme durumları olmuş. İYİ Parti ile görüşme yapılmadı ama herhalde böyle ayarlandı. Herkesin hassasiyeti üzerine değerlendirmeler yapıldı.
Bunlar Türkiye'nin temel konuları, Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin tek başına hassasiyetleri üzerine siyaset kurgulanamaz. Türkiye'nin temel sorunlarından bunlar. Laiklik, barış, Kürt meselesi ve demokrasi de öyle.
Bir hazırlığın yapılması mutlaka yapılması gerekiyor. Başkan adayı etrafında şekillenecek yeni ekip bunları derinleştirecek. Seçimden sonra bunlar Türkiye'nin meseleleri, mücadele alanı olarak duracak. Her şeyiyle bunları çözmesi mümkün değil."
HALK TV'DE DÜN DE "HDP İÇİN MADDELER EKLEDİK" İTİRAFI YAPILMIŞTI
Öte yandan dün de CHP yandaşı Şirin Payzın mutabakat metninin açıklanması üzerine FETÖ üzerinden algı operasyonuna girişmişti.
Ancak kötü Türkçesiyle yaptığı paylaşım 6'lı masayı hedef gösterince kendi mahallesinde topa tutuldu.
FETÖ algısı elinde patlayan Payzın, FETÖ iltisaklı CHP'li Yüksel Taşkın'ı yayına konuk olarak mutabakat metnini konuştu.
Bu derin çelişki tepki çekerken Taşkın'dan "Metne HDP için maddeler ekledik" itirafı gelmişti. Taşkın, Halk TV yayınında "dokunulmazlıkların kaldırılmasının zorlaştırılması, parti kapatmanın zorlaştırılması, barajın %3'e düşürülmesi, kayyum meselesinin çözülmesi" gibi maddelerin HDP için eklendiğini itiraf etmişti.
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