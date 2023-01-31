Halk TV'de 'HDP' itirafı! 6'lı masanın 'gizli' ortakla iş birliğini anlattı: "Partiler temas kurmuş"

"MİLLET İTTİFAKI'NIN TEK BAŞINA BU SORUNLARI ÇÖZMESİ İMKANSIZ"

Aydın konuya ilişkin açıklamasında şunları dile getirdi:

"HDP'den aldığımız bilgilere göre, zaman zaman temas etme durumları olmuş. İYİ Parti ile görüşme yapılmadı ama herhalde böyle ayarlandı. Herkesin hassasiyeti üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Bunlar Türkiye'nin temel konuları, Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin tek başına hassasiyetleri üzerine siyaset kurgulanamaz. Türkiye'nin temel sorunlarından bunlar. Laiklik, barış, Kürt meselesi ve demokrasi de öyle.

Bir hazırlığın yapılması mutlaka yapılması gerekiyor. Başkan adayı etrafında şekillenecek yeni ekip bunları derinleştirecek. Seçimden sonra bunlar Türkiye'nin meseleleri, mücadele alanı olarak duracak. Her şeyiyle bunları çözmesi mümkün değil."