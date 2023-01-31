6'lı masanın mutabakat metni Batı medyasını mutlu etti! Fransız basınından analiz: Erdoğan'ın mirasını ortadan kaldırma sözü verdiler
6'lı masa merakla beklenen mutabakat metnini kamuoyuna duyurdu. İktidarın birçok yatırımı ve uygulamasının sona erdirilecek olması geleceğe dair vizyon olarak anlatıldı. 'Kayyum uygulamasını kaldıracağız' diyerek HDP'ye selam çakan 6'lı masa, FETÖ'cüleri de unutmayarak, 15 Temmuz sonrası KHK ile görevinden alınan suçluların görevlerine iade edileceğini bildirdi. Seçim öncesi operasyon peşinde olan Batı medyası, 6'lı masanın ortak mutabakat metnini analiz etti. Fransız televizyonu France 24, muhalefetin "Erdoğan'ın mirasını ortadan kaldırma sözü verdiğine" dikkati çekti.
Türkiye, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçimlere hazırlanıyor. Seçim tarihinin duyurulmasıyla birlikte Batı medyasında her zamanki algı operasyonları baş gösterdi. Geçtiğimiz haftalardan bu yana Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan karalama manşetleri birçok Batılı basın organında peş peşe sıralanırken aynı kaynaklar muhalefetin sözcülüğünü de üstlenmiş durumda.
BATI MEDYASININ ALTILI MASA UMUDU
Fransız medyası France 24, yayınladığı yeni bir haberde Altılı Masa'nın "seçim vaatleri"ne yer verdi. France 24, "Türkiye'de muhalefet, Erdoğan'ın mirasını yıkma sözü verdi" başlıklı manşetinde Altılı Masa'nın iktidara gelmesi halinde verdiği sözleri sıraladı. Altılı Masa'nın, Ankara'da düzenlediği programla Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni açıklamasını gündeme taşıyan France 24, muhalefetin tanıtım programını yakından takip ettiğini gösterdi.
Başkan Erdoğan'a karşı ittifak kuran altı partinin, 13 Şubat'ta cumhurbaşkanı seçimi için ortak aday belirleme sözü verdiğine yer veren France 24 referandumla halk tarafından onay verilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne karşı planlanan adımların ayrıntılarını da aktardı.
ALTILI MASA'NIN SEÇİM KAMPANYASINI TANITTILAR
Altılı Masa'nın, Başkan Erdoğan'ın yetkilerini elinden almayı planladığını söyleyen France 24," Muhalefetin 2 bin 300 maddelik programı, Erdoğan'ın parlamento ve bakanlık oylamasından aldığı yetkilerin çoğunu geri almayı hedefliyor. Cumhurbaşkanı, 7 yıllık görev süresiyle sınırlandırılıyor ve yetkilendirilmiş yeni bir başbakan milletvekillerine karşı sorumlu oluyor." ifadelerini kullandı.
France 24, Türkiye'nin NATO'nun stratejik bir üyesi ve Suriye'den Ukrayna'ya kadar birçok savaşta kilit bir oyuncu olduğunu vurgulayarak yaklaşan seçimlerin Batı için "hayati" olduğunu söyledi.
Birçok Batılı ülkenin, "Erdoğan'ın öfkesini çekmemek için" seçimin dışında kalmaya çalıştığını iddia eden France 24, ABD Başkanı Joe Biden'ın 2020 seçim kampanyası sırasında bir televizyon röportajında, Washington'ın Türk muhalefetinin unsurlarına "Erdoğan'ı yenmesi" için yardım etmesi gerektiğini söylediğine de yer verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı | 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?
- Devlet Su İşleri personel alımı sonuçları SORGULAMA EKRANI! 2023 DSİ 1273 personel alımı sonuçları açıklandı mı?
- Sipahi dizisi bitti mi, neden bitti? Sipahi dizisi final mi yaptı? SİPAHİ SON BÖLÜM İZLE!
- Fatih Karagümrük- Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanacak? BJK- Karagümrük maçı MUHTEMEL 11'LER!
- Okullar ne zaman açılacak, 15 tatil süresi uzatıldı mı? 2023 MEB ilkokul, ortaokul, lise yarıyıl tatili ne zaman bitiyor?
- Yalı Çapkını 20.BÖLÜM FRAGMANI yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı: Ferit'ten Seyran'a büyük atak...
- BUGÜN SON! Hac kuraları ne zaman çekilecek? 2023 hac kura çekimi için tarih belli oldu mu? Diyanet son açıklamalar!
- 90 BİN TAŞERONA KADRO SON DURUM: 2023 taşeron işçi ne zaman kadroya geçecek? Kimleri kapsıyor?
- TOKİ BALIKESİR KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! Susurluk, Dursunbey, Sındırgı, Marmara ilçesi Çınarlı Mahallesi...31 Ocak BALIKESİR TOKİ kura sonuçları İSİM LİSTESİ!
- Başarı Teşvik Programı başvurusu nereden, nasıl yapılır? Başarılı öğrencilere KARNE ÖDÜLÜ ne zaman verilecek? e-Devlet BAŞVURU FORMU!
- Akaryakıtta indirim var mı? ⛽ 31 Ocak 2023 benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Brent petrol fiyatı son durum!
- 31 Ocak FINDIK FİYATLARI: 🌰 Serbest piyasada fındık fiyatı kaç TL oldu? Giresun, Ordu, Samsun, Trabzon GÜNCEL LİSTE!