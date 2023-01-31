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6'lı masanın mutabakat metni Batı medyasını mutlu etti! Fransız basınından analiz: Erdoğan'ın mirasını ortadan kaldırma sözü verdiler

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.01.2023 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023
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6’lı masanın mutabakat metni Batı medyasını mutlu etti! Fransız basınından analiz: Erdoğan’ın mirasını ortadan kaldırma sözü verdiler

6'lı masa merakla beklenen mutabakat metnini kamuoyuna duyurdu. İktidarın birçok yatırımı ve uygulamasının sona erdirilecek olması geleceğe dair vizyon olarak anlatıldı. 'Kayyum uygulamasını kaldıracağız' diyerek HDP'ye selam çakan 6'lı masa, FETÖ'cüleri de unutmayarak, 15 Temmuz sonrası KHK ile görevinden alınan suçluların görevlerine iade edileceğini bildirdi. Seçim öncesi operasyon peşinde olan Batı medyası, 6'lı masanın ortak mutabakat metnini analiz etti. Fransız televizyonu France 24, muhalefetin "Erdoğan'ın mirasını ortadan kaldırma sözü verdiğine" dikkati çekti.

Türkiye, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçimlere hazırlanıyor. Seçim tarihinin duyurulmasıyla birlikte Batı medyasında her zamanki algı operasyonları baş gösterdi. Geçtiğimiz haftalardan bu yana Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan karalama manşetleri birçok Batılı basın organında peş peşe sıralanırken aynı kaynaklar muhalefetin sözcülüğünü de üstlenmiş durumda.

BATI MEDYASININ ALTILI MASA UMUDU

Fransız medyası France 24, yayınladığı yeni bir haberde Altılı Masa'nın "seçim vaatleri"ne yer verdi. France 24, "Türkiye'de muhalefet, Erdoğan'ın mirasını yıkma sözü verdi" başlıklı manşetinde Altılı Masa'nın iktidara gelmesi halinde verdiği sözleri sıraladı. Altılı Masa'nın, Ankara'da düzenlediği programla Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni açıklamasını gündeme taşıyan France 24, muhalefetin tanıtım programını yakından takip ettiğini gösterdi.

Başkan Erdoğan'a karşı ittifak kuran altı partinin, 13 Şubat'ta cumhurbaşkanı seçimi için ortak aday belirleme sözü verdiğine yer veren France 24 referandumla halk tarafından onay verilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne karşı planlanan adımların ayrıntılarını da aktardı.

ALTILI MASA'NIN SEÇİM KAMPANYASINI TANITTILAR

Altılı Masa'nın, Başkan Erdoğan'ın yetkilerini elinden almayı planladığını söyleyen France 24," Muhalefetin 2 bin 300 maddelik programı, Erdoğan'ın parlamento ve bakanlık oylamasından aldığı yetkilerin çoğunu geri almayı hedefliyor. Cumhurbaşkanı, 7 yıllık görev süresiyle sınırlandırılıyor ve yetkilendirilmiş yeni bir başbakan milletvekillerine karşı sorumlu oluyor." ifadelerini kullandı.

France 24, Türkiye'nin NATO'nun stratejik bir üyesi ve Suriye'den Ukrayna'ya kadar birçok savaşta kilit bir oyuncu olduğunu vurgulayarak yaklaşan seçimlerin Batı için "hayati" olduğunu söyledi.

Birçok Batılı ülkenin, "Erdoğan'ın öfkesini çekmemek için" seçimin dışında kalmaya çalıştığını iddia eden France 24, ABD Başkanı Joe Biden'ın 2020 seçim kampanyası sırasında bir televizyon röportajında, Washington'ın Türk muhalefetinin unsurlarına "Erdoğan'ı yenmesi" için yardım etmesi gerektiğini söylediğine de yer verdi.

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