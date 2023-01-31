6’lı masanın mutabakat metni Batı medyasını mutlu etti! Fransız basınından analiz: Erdoğan’ın mirasını ortadan kaldırma sözü verdiler

France 24, Türkiye'nin NATO'nun stratejik bir üyesi ve Suriye'den Ukrayna'ya kadar birçok savaşta kilit bir oyuncu olduğunu vurgulayarak yaklaşan seçimlerin Batı için "hayati" olduğunu söyledi.

Birçok Batılı ülkenin, "Erdoğan'ın öfkesini çekmemek için" seçimin dışında kalmaya çalıştığını iddia eden France 24, ABD Başkanı Joe Biden'ın 2020 seçim kampanyası sırasında bir televizyon röportajında, Washington'ın Türk muhalefetinin unsurlarına "Erdoğan'ı yenmesi" için yardım etmesi gerektiğini söylediğine de yer verdi.



