LGBT'li "aile" yapısı ve teröre belediyeler üzerinden parasal kaynak! İşte 6'lı masanın ülkeyi uçurumun kenarına götürecek vaatleri

BAKANLIK İSİMLERİYLE OYNAYIP KİTAPÇIK OLUŞTURMUŞLAR

6'lı masanın diğer vaatlerinin de bakanlıkların isimlerinin değiştirilmesi, Cumhurbaşkanlığı kurullarının kapatılması ve bakan yardımcılarının müsteşar olması gibi toplumda karşılığı olmayan maddelerle sıralanması dikkat çekti.

LGBT'NİN BEKLEDİĞİ HABER DE 6'LI MASADAN

LGBT sapkınlığı için zemin oluşturan ve Türkiye'nin çıktığı İstanbul sözleşmesine geri dönüş de Temel Karamollaoğlu ve Ahmet Davutoğlu'nun imzasıyla 6'lı masa vaadi olarak kayıtlara geçti.

6'LI MASA'NIN ORTAK MUTABAKAT METNİ'NDE SKANDAL İFADELER

FETÖ'cülerin devletten atıldığı kararnamelerin tamamı iptal edilecek ve devletten atılan FETÖ'cüler kadrolara dönecek.