LGBT'li "aile" yapısı ve teröre belediyeler üzerinden parasal kaynak! İşte 6'lı masanın ülkeyi uçurumun kenarına götürecek vaatleri
6'lı masanın imzalıdığı ortak mutabakat metni ortaya çıktı. Muhalif liderler, HDP'nin belediyeler üzerinden PKK'ya aktardığı kaynakların önünü kesen "kayyum" atama sistemini kaldıracaklarını beyan etti. Bilindiği üzere HDP, sahip olduğu bazı belediyeler üzerinden PKK'ya para aktarmış, örgütün sıcak para konusundaki sıkıntılarını gidermişti. Devletin terör belediyelerine atadığı kayyumlar, bu para bağlantısını keserek HDP ile PKK arasındaki parasal kaynağa büyük darbe indirmişti. Öte yandan sözde "İslami değerlere" sahip olduğunu iddia eden Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi, Türkiye'deki aile yapısını tehdit eden sapkınlık akımı LGBT'nin önünü açan İstanbul Sözleşmesi'ni de kabul etti. İşte 6'lı masanın ülkeyi uçurumun kenarına çekmek için adım adım planladığı tehlikeli vaatleri...
Adaylarını belirlemeyen ve açıklamayan 6'lı masada seçimle ilgili olarak "Ortak Politikalar Mutabakat Metni" ismi verilen bir çalışma metni bugün kamuoyu ile paylaşıldı. Parti temsilcilerinin açıkladığı vaatlerin satır aralarında HDP ile yapılan flörtün belgesi niteliğinde maddeler yer aldı.
6'LI MASANIN HDP'YE GÖZ KIRPAN VAADİ
Ortak mutabakat metninin açıklandığı bölümde teröre destek veren, yolsuzluk yapan belediyelerle ilgili olarak alınan kayyum uygulamasının kaldırılacağı vaadinde bulunuldu.
BELEDİYELERDE TERÖRE DESTEK VERMENİN ÖNÜNÜ AÇMAYI VADETTİLER
HDP'li belediyelerin özellikle terör örgütü PKK'ya kaynak aktardığı tespit edilmesi üzerine kayyum uygulaması gerçekleştirilmiş ve genel olarak valiler belediye başkanlığına vekalet etmişti. Böylece HDP'li belediyeler tarafından teröre destek verilmesinin önüne geçilmiş, kaynaklar millete hizmet için kullanılmıştı.
Metinde "Yerel yönetimlerde seçme ve seçilme hakkını yok sayan kayyum uygulamalarına son vereceğiz" maddesi yer aldı.
BAKANLIK İSİMLERİYLE OYNAYIP KİTAPÇIK OLUŞTURMUŞLAR
6'lı masanın diğer vaatlerinin de bakanlıkların isimlerinin değiştirilmesi, Cumhurbaşkanlığı kurullarının kapatılması ve bakan yardımcılarının müsteşar olması gibi toplumda karşılığı olmayan maddelerle sıralanması dikkat çekti.
LGBT'NİN BEKLEDİĞİ HABER DE 6'LI MASADAN
LGBT sapkınlığı için zemin oluşturan ve Türkiye'nin çıktığı İstanbul sözleşmesine geri dönüş de Temel Karamollaoğlu ve Ahmet Davutoğlu'nun imzasıyla 6'lı masa vaadi olarak kayıtlara geçti.
6'LI MASA'NIN ORTAK MUTABAKAT METNİ'NDE SKANDAL İFADELER
FETÖ'cülerin devletten atıldığı kararnamelerin tamamı iptal edilecek ve devletten atılan FETÖ'cüler kadrolara dönecek.
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