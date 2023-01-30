Muharrem İnce'den CHP ve 6'lı masaya salvolar! FETÖ'cüsü PKK'lısı Atatürk'ün partisini parsel parsel satın almış
CHP'nin eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce seçimi kaybettikten sonra partisinin kendisini yarı yolda bıraktığını iddia ederek ayrılmıştı. CHP yönetimini eleştirmeye devam eden İnce, "Atatürk’e 'faşist' diyenler, 'Dersim katliamcısı' diyenler, FETÖ’cüsü, PKK’lısı, Atatürk düşmanları dolmuşlar içeri" dedi. 6'lı masayı da hedef alan İnce, "Parti başkanının emrinde bir cumhurbaşkanı olmaz" şeklinde konuştu.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Atatürk'e 'faşist' diyenler, 'Dersim katliamcısı' diyenler, 'Mustafa Kemal' diyenler; FETÖ'cüsü, PKK'lısı, Atatürk düşmanları ne kadar varsa hepsi dolmuşlar içeri. Parsel parsel satın almışlar, Atatürk'ün partisini. Yazıklar olsun" dedi.
"TÜRKLÜĞÜ YOK EDECEĞİZ VE ATATÜRK'E FAŞİST DİYENLER VAR"
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki kafede basın toplantısı düzenledi.
İnce, "Devrim kanunlarını kaldıracağız' diyenler var. 'Türklüğü yok edeceğiz' diyenler var. En son Atatürk'e ve İsmet Paşa'ya 'faşist' diyen bir CHP milletvekili var. Utanmadan tweet'ini siliyor. Kıyamet alameti bunlar. CHP milletvekili Atatürk'e ve İnönü'ye 'faşist' diyor. Utanmadan bu adamı milletvekili yapıyorlar. Tekrar listeye koyarlarsa da şaşırmam. Atatürk'e 'faşist' diyenler, 'Dersim katliamcısı' diyenler, 'Mustafa Kemal' diyenler; FETÖ'cüsü, PKK'lısı, Atatürk düşmanları ne kadar varsa hepsi dolmuşlar içeri. Parsel parsel satın almışlar, Atatürk'ün partisini. Yazıklar olsun" diye konuştu.
"SEÇİLİRSEM MEMLEKET PARTİSİ'NDEN İSTİFA EDECEĞİM"
6'lı masanın kararlarının yanlış olduğunu savunan İnce, "Parti başkanının emrinde bir cumhurbaşkanı da olmaz. Böyle bir şey olabilir mi? Sizi aday yaptılar; yüzde 50 artı 1 aldınız, seçildiniz. Gültekin Uysal imza at, Kemal Kılıçdaroğlu imza at, Meral Akşener imza at; cumhurbaşkanı görev yapsın. Böyle cumhurbaşkanı olur mu, sekreter mi bu? Parti başkanının emrinde bir cumhurbaşkanı olmaz" dedi.
CHP'Lİ VEKİL BEKAROĞLU ATATÜRK'E "FAŞİST" DEDİ
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, AK Parti'nin cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri için kullandığı "Yeter söz milletindir" sloganını eleştirmek isterken fena çuvalladı.
Bekaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "73 yıl önce Rahmetli Menderes tek parti faşizmine karşı 'Yeter, söz milletindir' demişti. Tarih tekerrürdür. Biz de 73 yıl sonra iki partinin kurmakta olduğu faşizme karşı 'Yeter, söz milletindir' diyoruz. AK Parti-MHP faşizmi bu sloganı kime karşı kullanacak, birbirlerine mi?" ifadelerini kullandı.
Ancak burada Bekaroğlu, Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü dönemi için "tek parti faşizmi" ifadesini kullandı.
CHP'Lİ SARIBAL'DAN DERSİM SKANDALI
CHP Bursa Milletvekili ve Parti Meclisi (PM) Üyesi Orhan Sarıbal'ın "Unutmadık, asla unutmayacağız! Dersim katliamında yitirdiğimiz canları saygıyla anıyorum" şeklindeki açıklaması kamuoyunda tepki topladı.
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