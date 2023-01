Muharrem İnce’den CHP ve 6’lı masaya salvolar! FETÖ’cüsü PKK’lısı Atatürk’ün partisini parsel parsel satın almış

"SEÇİLİRSEM MEMLEKET PARTİSİ'NDEN İSTİFA EDECEĞİM"



6'lı masanın kararlarının yanlış olduğunu savunan İnce, "Parti başkanının emrinde bir cumhurbaşkanı da olmaz. Böyle bir şey olabilir mi? Sizi aday yaptılar; yüzde 50 artı 1 aldınız, seçildiniz. Gültekin Uysal imza at, Kemal Kılıçdaroğlu imza at, Meral Akşener imza at; cumhurbaşkanı görev yapsın. Böyle cumhurbaşkanı olur mu, sekreter mi bu? Parti başkanının emrinde bir cumhurbaşkanı olmaz" dedi.