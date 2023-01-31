6’lı masa imzaladığı ortak metin üzerinden kavgaya tutuştu! Milletin aklıyla alay mı ediyorsunuz?

SAADET PARTİLİLERİ KIZDIRDI

Salondan alkış alan bu sözler, ittifak ortağı Saadet Partisi'ni kızdırdı. İstanbul Sözleşmesi'ne itiraz eden Saadetlilerin tepkisi üzerine partiden bir açıklama geldi.

"O SÖZLER ÜMİT BEY'İN KENDİ ŞAHSİ GÖRÜŞÜDÜR"

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Bülent Kaya, yaptığı açıklamada, Özlale'nin sözlerinin ittifakın ortak kararını yansıtmadığını söyledi.

Kaya, şu ifadeleri kullandı:

Altı partinin mutabık kaldığı metinler yazılı metinlerdir. Herhangi bir partilinin metin dışına çıkarak ortaya koyduğu görüşler sadece kendisini bağlar. Dolayısıyla Saadet Partisi olarak bu konudaki yaklaşımımız mutabakat metinleridir. O sözler Ümit Bey'in kendi şahsi görüşüdür.