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Halk TV'de 'HDP' itirafı! 6'lı masanın 'gizli' ortakla iş birliğini anlattı: "Partiler temas kurmuş"

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Giriş: 31.01.2023 18:33
Seçimlere kısa bir süre kala 6+1'li masa, mutabakat metnini kamuoyuna duyurdu. "Kayyum uygulamasını kaldıracağız" diyerek 'gizli' ortağı HDP'ye selam çakan 6'lı masa, FETÖ'cüleri de unutmayarak, 15 Temmuz sonrası KHK ile görevinden alınanların görevlerine iade edileceğini bildirdi. CHP tarafından fonlanan Halk TV söz konusu metni değerlendiren Yaşar Aydın, itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu. 6'lı masada İYİ Parti hariç diğer 5 partinin HDP ile yakın temas kurduğunu söyleyen Aydın, HDP'nin hassasiyetlerinin metne dahil edildiğini ifade etti.
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