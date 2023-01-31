Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli’den grup toplantısında önemli açıklamalar!

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından derlenenler;

Görmek istemeyen bir göze aydınlık fayda etmez. Ulaşamayacağımız hedefleri önümüze koymadık, koymaya da niyetimiz yoktur. Bizim işimiz kin değil, muhabbettir. Milli ve Muhammed'i ahlakı içselleştirerek yaşamaktır. Toprağına merhamet tohumu serpilmeyen ülkeler nice Fatih'lerin matemi olmuştur. İftira salgınına inancımızın şifası ile karşılık veriyoruz. Biz mertliği de biliriz, melanet emellerden hesap sormasını da mutlaka biliriz. Bu vatan, bu ülke, bu bayrak uğruna hilal bıyıklı 3 bin şehit verdik.

Milliyetçi Hareket Partisi'ne kelepçe takmak hiçbir ahlaksızın harcı değildir. Sürekli körüklenen karalama kampanyalarının müteahhitlerinin zamanı gelince burunlarından fitil fitil getireceğimizi herkes bilmelidir. Kötüleri ve kötülükleri unutursak kanımız kurusun. Saklandıkları deliklerden taş atanların bağrından millet tutacaktır. MHP'ye millet duası ve iradesi ile sahip çıkacaktır. Boşuna hayal kurmayın, boşa plan yapmayın. MHP, aslını inkar etmez, etmeyecektir. Siyaseti sokak dedikodusuna çeviren, davamıza çamur atmaya çalışan asalaklara, aşağının da aşapğısı olanlara eyvallah edersek gök girsin kızıl çıksın. Fitne saçan gazetecilerin, siyasetçilerin, sosyal medya farelerinin, FETÖ'cü hainlerin, dış bağlantılı casusların rezil olması için bekliyoruz. Şeytanın uşaklarına milletin evlatları yenilmeyecek. Emperyalizmin maşalarına, Müslüman Türk milleti eyvallah etmeyecektir. Ey mi yaman Bey mi yaman göreceğiz. Islık çalan perde arkasında dolaşan aymazları unutmayacağımızı buradan kararlılıkla ifade ediyoruz.