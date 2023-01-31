TOKİ projesinde kura çekimleri başlıyor! İşte illere göre kura takvimi...

Hak sahipleri için yapılacak çekilişlerin illere göre dağılımı ve kura tarihleri şöyle:

1 Şubat: Bitlis Merkez Müstakil, Bilecik Merkez Müstakil, Kırıkkale Merkez Müstakil, Bayburt Merkez Müstakil, Yozgat Merkez Müstakil,

2 Şubat: Burdur Merkez Müstakil, Siirt Merkez Müstakil, Kastamonu Merkez Müstakil, Muş Merkez Müstakil, Osmaniye Merkez Müstakil,

3 Şubat: Mardin Merkez Müstakil, Niğde Merkez Müstakil,

6 Şubat: Ankara Merkez Müstakil, Ankara Merkez Müşterek.