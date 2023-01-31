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AK Partili Tevfik Göksu "O kadar toplantıdan bu mu çıktı?" diyerek 6'lı masaya tepki gösterdi: Onlar konuşur AK Parti yapar

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Giriş Tarihi: 31.01.2023 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023
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AK Partili Tevfik Göksu O kadar toplantıdan bu mu çıktı? diyerek 6’lı masaya tepki gösterdi: Onlar konuşur AK Parti yapar

Altılı Masa'nın 'gençlere 5 GB internet' vaadini "O kadar toplantıdan bu mu çıkmış" diyerek eleştiren İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Esenler’de gençlerimize haftada 2 GB, ayda 8 GB internet hediye etmeye başlayalı aylar oldu. Hep dediğimiz gibi onlar konuşur, AK Parti yapar." dedi.

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