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CHP'li Sezgin Tanrıkulu Millet İttifakı'nın adayını duyurdu: "Kılıçdaroğlu 13 Şubat’ta Millet İttifakı’nın adayı olarak açıklanacak"

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Giriş Tarihi: 31.01.2023 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023
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CHP’li Sezgin Tanrıkulu Millet İttifakı’nın adayını duyurdu: Kılıçdaroğlu 13 Şubat’ta Millet İttifakı’nın adayı olarak açıklanacak

Millet İttifakı içinde yaşanan adaylık krizi her geçen gün yeni bir boyut kazanırken adayın kim olacağına yönelik de açıklamalar gelmeye devam ediyor. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu yaptığı açıklamada Millet İttifakı'nın 13 Şubat'ta adayının duyurulacağını ifade ederken adayın ismini de açıkladı. İşte detaylar...

Millet İttifakı içinde yaşanan adaylık krizi artık farklı bir boyut kazanırken ittifak içinde Kılıçdaroğlu-Akşener arasında yaşanan adaylık gerilimi her geçen gün tırmanıyor.

ADAYLIK SAVAŞLARINDA YENİ PERDE

Kılıçdaroğlu'nun sürekli olarak kendi adını ön plana çıkarması sonrası başta Akşener olmak üzere İYİ Partili isimler bu girişimleri veto ediyor. Akşener ise İmamoğlu ile birlikte Kılıçdaroğlu'na "Saraçhane Operasyonu" çekerek adayının İmamoğlu olduğunu adeta ilan etti.

ŞİMDİ DE 13 ŞUBAT KRİZİ

Kılıçdaroğlu'nun "Bay Kemal'i bekleyin" çıkışının yanında ittifak içinde adayın açıklanacağı tarihe ilişkin 13 Şubat krizi patlak verirken adayın açıklanacağı tarih de henüz netlik kazandı.

TANRIKULU ADAYI AÇIKLADI

İttifakın adayının kim olacağına yönelik farklı açıklamalar gelmeye devam ederken CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan flaş bir çıkış geldi.

13 ŞUBAT'TA KILIÇDAROĞLU'NUN ADI AÇIKLANACAK

Tanrıkulu katıldığı programda "Büyük bir aksilik olmadığı sürece genel başkanımız 13 Şubat'ta Millet İttifakı'nın adayı olarak açıklanacak." ifadelerini kullanarak Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etti.

CHP’li Sezgin Tanrıkulu Millet İttifakı’nın adayını duyurdu CHP'Lİ SEZGİN TANRIKULU MİLLET İTTİFAKI'NIN ADAYINI DUYURDU
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