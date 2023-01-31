CHP'li Sezgin Tanrıkulu Millet İttifakı'nın adayını duyurdu: "Kılıçdaroğlu 13 Şubat’ta Millet İttifakı’nın adayı olarak açıklanacak"
Millet İttifakı içinde yaşanan adaylık krizi her geçen gün yeni bir boyut kazanırken adayın kim olacağına yönelik de açıklamalar gelmeye devam ediyor. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu yaptığı açıklamada Millet İttifakı'nın 13 Şubat'ta adayının duyurulacağını ifade ederken adayın ismini de açıkladı. İşte detaylar...
Millet İttifakı içinde yaşanan adaylık krizi artık farklı bir boyut kazanırken ittifak içinde Kılıçdaroğlu-Akşener arasında yaşanan adaylık gerilimi her geçen gün tırmanıyor.
ADAYLIK SAVAŞLARINDA YENİ PERDE
Kılıçdaroğlu'nun sürekli olarak kendi adını ön plana çıkarması sonrası başta Akşener olmak üzere İYİ Partili isimler bu girişimleri veto ediyor. Akşener ise İmamoğlu ile birlikte Kılıçdaroğlu'na "Saraçhane Operasyonu" çekerek adayının İmamoğlu olduğunu adeta ilan etti.
ŞİMDİ DE 13 ŞUBAT KRİZİ
Kılıçdaroğlu'nun "Bay Kemal'i bekleyin" çıkışının yanında ittifak içinde adayın açıklanacağı tarihe ilişkin 13 Şubat krizi patlak verirken adayın açıklanacağı tarih de henüz netlik kazandı.
TANRIKULU ADAYI AÇIKLADI
İttifakın adayının kim olacağına yönelik farklı açıklamalar gelmeye devam ederken CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan flaş bir çıkış geldi.
13 ŞUBAT'TA KILIÇDAROĞLU'NUN ADI AÇIKLANACAK
Tanrıkulu katıldığı programda "Büyük bir aksilik olmadığı sürece genel başkanımız 13 Şubat'ta Millet İttifakı'nın adayı olarak açıklanacak." ifadelerini kullanarak Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ arsa kura çekimi ne zaman açıklanacak 2023? TOKİ arsa kura çekim sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
- MSÜ sınavı ne zaman yapılacak 2023? MSÜ sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- A101 İNDİRİMLİ ŞUBAT KATALOĞU YAYINLANDI! Bu indirimi kaçıran pişman olur! 31 Ocak-2 şubat A101 aktüel kataloğunda hangi ürünler var?
- Bekçilik sınavı ne zaman? 2023 1. dönem bekçi alımı Ön Sağlık Kontrolü, Fiziki Yeterlilik Sınavı ve Sözlü Mülakat ne zaman?
- Askerlik borçlanması taksitle ödenir mi? SGK 4A 18 ay askerlik borçlanması hesaplama: En düşük, en yüksek ne kadar, kaç TL?
- Ara transfer sezonu ne zaman bitiyor 2023? Süper Lig ara transfer dönemi hangi tarihte bitecek?
- İmar affı son dakika açıklandı mı? 2023 İmar Barışı düzenlemesi gelecek mi? İmar affı ne zaman çıkacak?
- TOKİ İlk Evim KURA SONUÇLARI nereden öğrenilir? e-Devlet TOKİ kura çekiliş sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
- 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı sonuçları AÇIKLANDI! AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı!
- Devlet Su İşleri personel alımı sonuçları SORGULAMA EKRANI! 2023 DSİ 1273 personel alımı sonuçları açıklandı mı?
- Sipahi dizisi bitti mi, neden bitti? Sipahi dizisi final mi yaptı? SİPAHİ SON BÖLÜM İZLE!
- Fatih Karagümrük- Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanacak? BJK- Karagümrük maçı MUHTEMEL 11'LER!