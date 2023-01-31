CHP'li Sezgin Tanrıkulu Millet İttifakı'nın adayını duyurdu: "Kılıçdaroğlu 13 Şubat’ta Millet İttifakı’nın adayı olarak açıklanacak"

ADAYLIK SAVAŞLARINDA YENİ PERDE

Kılıçdaroğlu'nun sürekli olarak kendi adını ön plana çıkarması sonrası başta Akşener olmak üzere İYİ Partili isimler bu girişimleri veto ediyor. Akşener ise İmamoğlu ile birlikte Kılıçdaroğlu'na "Saraçhane Operasyonu" çekerek adayının İmamoğlu olduğunu adeta ilan etti.