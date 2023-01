İstanbul’a dev hizmet: İstanbul Havalimanı Metrosu açıldı! Müjde Başkan Erdoğan’dan: 1 boyunca bedava

"İSTANBUL'A HER ZAMAN SAMİMİ OLDUK"

İstanbul'a beledeiye başkanı olduğumuzda ne kandıranlardan ne de kandırılanlardan olacağız demiştik. Sevdamız, aşkımız İstanbul'a karşı her zaman samimi olduk. Fatih'in emaneti bu şehre mahçup olmaktansa gerekiyorsa can vermeyi tercih ederiz.

"AFETLERE KARŞI EN KAPSAMLI ADIMLARI ATTIK"

İstanbul konumu ve sahip olduğu potansiyeliyle Türkiye'nin en kıymetli hazinesi, en dinamik şehridir. Bu şehri kimsenin insafına bırakamayız. Bunun için hükümetlerimiz döneminde önemli projelerin merkezine İstanbul'u yerleştirdik. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan tarıma bütün bu adımları kararlılıkla attık. İstanbul'u Türkiye Yüzyılına hazırlayacak yatırımlar yaptık. Deprem başta olmak üzere tüm afetlere hazır olmak için kapsamlı adımlar attık. Raylı sistem öncelikli ulaşım projeleriyle şehri kitli kalmaktan kurtardık. Durmadık çalıştık.