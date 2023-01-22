İstanbul’a dev hizmet: İstanbul Havalimanı Metrosu açıldı! Müjde Başkan Erdoğan'dan: 1 boyunca bedava
Türkiye'nin en hızlı metrosunun kullanılacağı hat, bugün hizmete girdi. 8 durağın bulunduğu metro hattı sayesinde Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na 24 dakikada gidilebilecek. Metro hattı, günde 800 bin yolcuya hizmet verebilme kapasitesine sahip. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu A Haber'de merakla beklenen projenin detaylarını anlattı. Bakan Karaismailoğlu burada yaptığı açıklamada "Başlangıç noktamız burası Kağıthane istasyonu. Bütün raylı sistemlere entegre olacak. Toplam 8 istasyonla bugünden itibaren hizmet vermeye başlayacak. Kağıthane İstanbul Havalimanı 24 dakikada, Taksim – İstanbul Havalimanı 35 dakikada, Esenler – İstanbul Havalimanı 45 dakikada olacak yarından itibaren." dedi. Tarihi açılış töreninde konuşan Başkan Erdoğan yeni açılan metronun 1 ay boyunca bedava olacağını duyurdu. Başkan Erdoğan ayrıca; Kanal İstanbul'un er ya da geç hayata geçirileceğini belirtirken "Boğaz'ın yükü hafifleyecek, İstanbul'un değeri yükselecek." dedi. Başkan Erdoğan konuşmasının son bölümünde "Adnan Menderes'in 14 Mayıs 1950'de yeter söz milletindir diye başlattığı demokrasi devriminin ayrı bir yeri vardır." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin en hızlı metrosunun kullanılacağı hattın açılışını yaptı.
Başkan Erdoğan'ın açıklamasından derlenenler şu şekilde:
TRT'mizin belgeselleştirdiği bu hikayeyi akşam ekranlardan izleyebilirsiniz. Metromuzu bugün hizmete veriyoruz. Hizmete aldığımız Kağıthane'de Mahmutbey metrosuyla entegre ediyoruz. Birkaç ay sonra da bu hattı Zincirlikuyu metrobüs hattıyla da birleştireceğiz. Metroda çalışacak yerli tasarım da yine yerli batayla ile görev yapacak.
İSTANBUL EN ÇOK RAYLI SİSTEM İNŞA EDİLEN ŞEHİR
Türkiye bu projeyle Metro inşası konusundaki gücünü ve kabiliyetini tüm dünyaya kanıtlamıştır. Tüm projeleri tamamladığımızda İstanbul'un raylı sistem ağını 380 km'nin üzerine çıkarmış olacağız.Gençler İstanbul'da ilk metro hattının işletmeye açıldığı 1989 yılından bu yana en büyük projeler bizim dönemimizde başladı ve devam etti. Son yıllarda devreye giren metro hatların neredeyse tamamı Ulaştırma Bakanlığımız tarafından inşa edilen metrolardır. İstanbul dünyada en fazla raylı sistem yapılan şehirler arasında ilk sırada bulunuyor.
MEGAKENTİN TRAFİK SORUNU BÖYLE ÇÖZÜLECEK
Ülkemizde siyaset yapan birilerinin ne İstanbul'dan ne de teknolojinin geldiği seviyeden haberi var. Kağıthane'ye kağıttepe diyenlerden fazla bir şey de beklemiyoruz. Bunlar Türkiye'yi de İstanbulumuzu da tanımıyorlar. Kendi ülkelerinde tamamen yabancı turist gibi yaşıyorlar. Biz onlara rağmen İstanbul'un Trafik sorununu raylı sistemlerle çözme sözümüzü adım adım yerine getiriyoruz.
"İSTANBUL'A HER ZAMAN SAMİMİ OLDUK"
İstanbul'a beledeiye başkanı olduğumuzda ne kandıranlardan ne de kandırılanlardan olacağız demiştik. Sevdamız, aşkımız İstanbul'a karşı her zaman samimi olduk. Fatih'in emaneti bu şehre mahçup olmaktansa gerekiyorsa can vermeyi tercih ederiz.
"AFETLERE KARŞI EN KAPSAMLI ADIMLARI ATTIK"
İstanbul konumu ve sahip olduğu potansiyeliyle Türkiye'nin en kıymetli hazinesi, en dinamik şehridir. Bu şehri kimsenin insafına bırakamayız. Bunun için hükümetlerimiz döneminde önemli projelerin merkezine İstanbul'u yerleştirdik. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan tarıma bütün bu adımları kararlılıkla attık. İstanbul'u Türkiye Yüzyılına hazırlayacak yatırımlar yaptık. Deprem başta olmak üzere tüm afetlere hazır olmak için kapsamlı adımlar attık. Raylı sistem öncelikli ulaşım projeleriyle şehri kitli kalmaktan kurtardık. Durmadık çalıştık.
6'LI MASAYA SÜRÜCÜSÜZ METRO TEPKİSİ: BUNLARIN HABERİ YOK
Bunlar Boğaz'ın altından Marmaray'ı geçirebilirler miydi? Bir tanesi; aa bunda sürücü yok muydu?" diyor. Bir diğeri de "Bunları galiba Paris'te yapmışlar" diyor. Paris'te metrolarda damdan sular akıyor sular. Bizim metrolar pırıl pırıl, tertemiz. Haberleri yok.
"BAK KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ YATIRIMLARIDIR BUNLAR"
Hayata geçirdiğimiz her çalışmada sadece bugünün ihtiyaçları değil şehrin geleceğini de göz önünde bulundurduk. Devletimizin kasasından 1 kuruş çıkmadan yapılan İstanbul Havalimanı, bugün Avrupa'nın en yoğun dünyanın en iyi havalimanları arasında yer alıyor. Bay Kemal, 1 kuruşsuz yaptığınız yatırımları anlatın diyor. Bak Kamu özel işbirliği yatırımlarıdır bunlar. İGA'yı, Yavuz Sultan Selim'i, Osmangazi'yi böyle yaptık. Ama siz bunları öğrenene kadar çok zaman geçecek.
KANAL İSTANBUL MESAJI
Dünyanın turizm, ulaşım, finans, kültür, sanat, spor merkezi olmak yolunda hızla ilerleyen İstanbul için aşkla çalışmaya devam edeceğiz. Kanal İstanbul projesini er ya da geç ülkemize kazandıracağız. Eğer biz bunlara kulak vermiş olsaydık, metrosuz, yolsuz, şehirsiz bir İstanbul olacaktı.
Suyı 110 km'den dağları delerek İstanbul'a getirdik. Çöpleri kaldırdık mı? Kaldırdık. Ümraniye çöplüğündeki patlamayı hatırlayın. 39 vatandaşımız orada öldü. Bütün bunlarla beraber her ne yaptıysak İstanbul'u çirkin binalara hapsetmek isteyenlere rağmen yaptık. Kanal İstanbul'u da inşallah bu bakışla hayata geçireceğiz.
14 MAYIS
Adnan Menderes'in 14 Mayıs 1950'de yeter söz milletindir diye başlattığı demokrasi devriminin ayrı bir yeri vardır. Her dönem ülkemiz içinden birileri de bu senaryolara gönüllü bir şekilde ya da farkında olmadan alet edilmiştir.
1 AY ÜCRETSİZ OLACAK
Her dönem ülkemiz içinden birileri de bu senaryolara gönüllü bir şekilde ya da farkında olmadan alet edilmiştir. İstanbul Havalimanı Metrosu bir ay süreyle ücretsiz olacak.
ULAŞTIRMA BAKANI A HABER'DE
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karismailoğlu:
Tüm Türkiye'ye İstanbul'a hayırlı olsun. Böyle büyük bir mega projeyi bitirmenin gururunu yaşıyoruz. Son 20 yıldır Türkiye aslında böyle büyük mega projelere alışık ama hakikatten insanımızın vatandaşımızın hayatını kolaylaştıracak çok önemli bir proje. Bu kadar kıymetli bir işi yerli milli mühendisliğimizin gelmiş olduğu noktayı gösteren enlerin ve ilklerin projesi.
Toplam 34 km uzunluğunda hakikatten bir şehir için metro için çok inanılmaz bir rakam çok uzun bir mesafe. Başlangıç noktamız burası Kağıthane istasyonu. Bütün raylı sistemlere entegre olacak. Toplam 8 istasyonla bugünden itibaren hizmet vermeye başlayacak. Kağıthane İstanbul Havalimanı 24 dakikada, Taksim – İstanbul Havalimanı 35 dakikada, Esenler – İstanbul Havalimanı 45 dakikada olacak yarından itibaren.
ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?
Geçtiğimiz günlerde İBB toplu taşımaya zam yapmıştı o zam sonucunda 9.90 lira İstanbul'daki en düşük mesafe bileti. Burası da metrobüs mantığıyla ücretlendirme olacak. En kısa mesafe 9.90 gittiğin kadar ödeyeceksin ortalama maksimum 12 küsür lira civarında. Dünyaya örnek olacak bir sistem var burada. Aynı anda 10 adet tünel açma makinesi çalıştı.
İBB BAŞKANI İMAMOĞLU'NA METRO TEPKİSİ: ÇOK KONUŞMAKLA İŞ OLMUYOR
Çok konuşmakla iş olmuyor maalesef. Bazıları çok konuşur bir işe yaramaz ama biz yaptığımız yollar köprüler tüneller metrolarla vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırıyoruz. İstanbul genelinde 2019 yılı itibariyle 260 km metro vardı. Diğer bütün inşaatı devam eden yapmadıkları metro hatları da tamamen 2019 yılı yerel seçimleri öncesi başlanmış hatlardı ama maalesef yani bunun sonucunda bitirseniz ne olacak? İstanbullu bundan faydalanacak, İstanbul'a katkı sağlayacaksınız. Ama milletiyle derdi olmayanın milletin derdiyle dertlenmeyenler maalesef bu şekilde geçen açtıkları metro hattı yüzde 70 ilerleme ile 2019 yılında teslim edilmiş bir hattı maalesef yüzde 30'unu bile yarım yamalak 4 yılda ancak tamamlayabildiler. Ama biz bakanlık olarak devletimiz İstanbulluların her zaman yanında bugün de onu gösteriyoruz. Yıl içerisinde 100 kilometre metre tamamlanacak.
8 istasyonun yer aldığı hat dahilinde, Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na 24 dakikada gidilebilecek. Saatte 120 kilometre hıza sahip araçlar da bu hatta kullanılacak. Metro hattı yapı itibarıyla benzerlerinden ayrılıyor. İstasyona girişten itibaren farklılıklar dikkati çekiyor.
GÜNLÜK 800 BİN YOLCUYA HİZMET VERMESİ PLANLANIYOR
Bugünden itibaren, İstanbul Havalimanı'nın ulaşım yükü de hafifleyecek.
İstanbul Havalimanı-Kağıthane hattı günlük 800 bin yolcuya hizmet verebilecek. Yolcuların da rahat ve güvenilir bir şekilde metroya ulaşabilmesi için giriş bölümünde 20 turnike yer alıyor.
İstanbul Havalimanı-Kağıthane metro hattı 34 kilometre uzunluğunda. Önümüzdeki aylarda Gayrettepe bölümünün de faaliyete geçmesiyle hat uzunluğu 37,5 kilometreyi bulacak.
UÇAĞIN İÇİNDEYMİŞ HİSSİ VERİYOR
Havalimanı metro hattında, peronlarda paks diye ifade edilen peron ayırıcı kapı sistemleri mevcut. Araç perona gelip park pozisyonu aldıktan sonra kapı devreye giriyor. Yolcuların güvenli bir şekilde giriş çıkışı sağlanıyor.
Metro hattı, özgün tasarımıyla da öne çıkıyor.
Metro hattının bekleme salonları da havalimanına yakışır şekilde tasarlandı. Koltuklar uçak koltuğu şeklinde tasarlandı, bilgi ekranları ise uçak penceresi şeklinde dizayn edildi.
METRO HATTI BUGÜN HİZMETE GİRECEK
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan İstanbul Havalimanı-Kağıthane metro hattı, bugünkü açılışın ardından hizmete başlayacak.
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