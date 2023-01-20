Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimatını verdi! İBB durdu Bakanlık bir bir bitiriyor | Kağıthane - İstanbul Havalimanı metro hattı açılıyor | İşte istasyonların tam listesi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan hem halkın mağdur olmaması hem de yatırımların hız kaybetmemesi için talimatını verdi. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin halka hizmette uzak kaldığı bir projeyi daha Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bitiriyor. Toplamda 34 kilometre uzunluğunda olan dünyanın en hızlı metrolarından bir tanesi, Türkiye'nin de en hızlısı olan Kağıthane - İstanbul Havalimanı metro hattı, 22 Ocak 2023 pazar günü Başkan Erdoğan'ın katılımı ile hizmete açılıyor.
Giriş Tarihi: 20.01.2023
13:27 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023
13:27
İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın birinci etabının 34 kilometrelik Kağıthane-Göktürk-İstanbul Havalimanı kısmı pazar günü hizmete giriyor. Hattın işletmeye açılmasıyla İstanbul'un trafik yükü azalarak İstanbul Havalimanı'na ulaşım konforlu hale gelecek.
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"MEVCUT ALTYAPILAR OLMASAYDI KİMSE BU ŞEHRE GİREBİLİR MİYDİ?"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da yaşanan trafik sorununun şehrin iyi yönetilmemesinden kaynaklandığını belirterek, "Bu yıl 15 milyonun üzerinde turist geldi. Mevcut altyapılar olmasaydı kimse bu şehre girebilir miydi? İstanbul Havalimanı'nın, Avrasya Tüneli'nin, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün olmadığını düşünün. İstanbul kendi kendine yetemediği zaman dışarıdan kimse gelir mi? Bunlar da yeterli değil. Çünkü İstanbul sürekli yatırım ister. Çünkü buradaki hareketliği artırmak lazım. İstanbul iyi yönetilmek ister. Sadece metro yatırımları da değil, birinci şarttır ama İETT ile, taksi ile, minibüsleri ile birbirini tamamlayan sistemler, entegrasyonlar yapmak lazım" diye konuştu.
"NE ÖYLE BİR HEYECAN NE DE ÖYLE BİR DERTLERİ VAR"
Adil Karaismailoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) metro çalışmalarında başarısız bir yönetim sergilediğini belirterek şunları kaydetti:
"Birinci şart, metroların bir an önce bitirilmesi lazım. İstanbul ulaşım ana planı, bize toplamda 1.100 kilometre metro hattı yapılması gerektiğini söylüyor. Şu an İstanbul'da 284 kilometre işletilen metro hattı var. Bunların da tamamı 2019 yerel seçimleri öncesi yapılmıştı. Sabiha Gökçen bağlantısını bitirdik. İstanbul'un metrolarına bu hafta sonu da 34 kilometre daha ekliyoruz. Önümüzdeki ay 6 kilometre daha ekleyeceğiz. Sırf bizim yaptıklarımızı bitirdiğimizde yaklaşık 380 kilometre oluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elinde bitirmesi gereken tam 100 kilometre metro hattı var. Ama maalesef öyle bir heyecan da yok, öyle bir dert de yok.
Bize Başakşehir-Kayaşehir arasındaki metro hattını yapmayacaklarını söyleyince biz de burayı devraldık. Devraldığımızda buranın yapım oranı yüzde 5'ti. Başakşehir metrosuna paralel Mahmutbey-Esenyurt metrosu var, onun da ilerleme hızı yüzde 1'di. Onun da güneyinde Bağcılar-Kirazlı-Halkalı'ya bağlayan 9 kilometrelik bir metro hattı var, onun da ilerleme hızı yüzde 5'ti. Başakşehir metrosunu yüzde 5'ten devraldık, bugün bitiriyoruz. Diğer iki metro hattının üzerinden 4 yıl geçti, hiçbir çalışma yok. Yüzde 5'te duruyor. Üzerinden 4 yıl geçti. Ya siz belediyesiniz. Belediyelere de devletimiz bir bütçe veriyor. Bu bütçelerle bu yatırımları yapacaksınız. Bunların içerisinde metrolar var, yollar var. Ama maalesef paralar da ortada yok, iş de ortada yok. Bunun hesabını milletimiz zamanı gelince sandıkta soracaktır."
AÇILMASINA SAYILI GÜNLER KALDI
Türkiye'nin en hızlı metrosunun açılmasına günler kaldı. Mühendislik harikası olan İstanbul Havalimanı Metrosu'nda 34 kilometrelik Kağıthane kısmı açılışa hazırlanıyor. Metro hakkındaki tüm detaylar...