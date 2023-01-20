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İstanbul Havalimanı metrosu açıldı mı, ne zaman açılacak? Kağıthane-İstanbul Havalimanı METRO DURAKLARI!
Türkiye'nin en hızlı metrosunun kullanılacağı hat hizmete giriyor. Ulaşımı rahatlatacak olan yeni metro hattı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacak. 120 kilometre hıza kadar ulaşabilen metro ile kısa sürede Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na ulaşılabilecek. Peki, İstanbul Havalimanı metrosu ne zaman açılacak?" İşte, merak edilenler..
Giriş Tarihi: 20.01.2023 15:05Güncelleme Tarihi: 20.01.2023 15:16