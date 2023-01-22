22 Ocak 2023, Pazar
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Uçak gibi metro açılıyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Türkiye'nin en hızlı metrosunun kullanılacağı hattın açılışını yapacak. 8 istasyonun yer aldığı hat dahilinde, Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na 24 dakikada gidilebilecek. Saatte 120 kilometre hıza sahip araçlar da bu hatta kullanılacak. İBB Ulaşım ve trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir ve Akademisyen Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, A Haber’de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.