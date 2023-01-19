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ASELSAN son hamlesiyle Almanya'nın tekelini kırdı! Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosunda kullanılacak

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Giriş Tarihi: 19.01.2023 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023
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ASELSAN son hamlesiyle Almanya’nın tekelini kırdı! Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosunda kullanılacak

Almanya başta olmak üzere 5 ülkenin tekelinde olan sinyalizasyon sistemi, ASELSAN tarafından geliştirilerek yeni metro hattına kazandırıldı. Bu önemli teknoloji Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosunda kullanılacak.

Kağıthane- İstanbul Havalimanı metro hattında sona gelindi.

Ulaşımı rahatlatacak olan yeni metro hattı, 22 Ocak 2023 pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacak.

Öte yandan Türkiye, bu metro hattı ile ilkleri de yaşayacak.

Türkiye'nin teknoloji üssü ASELSAN tarafından geliştirilen sinyalizasyon sistemi, ilk kez yeni metro hattında kullanılacak.

ASELSAN'DAN YERLİ ADIM

Dünyada başta Almanya olmak üzere 5-6 ülkenin tekelinde olan sinyalizasyon sistemi, yerli ve millilik hamlemizin bir örneğini teşkil edecek.

Bu kapsamda, ülkelerin keyfi ücretlendirmeleri ve ilave ihtiyaçların çok uzun sürdüğü sistemin yerli olmasıyla büyük bir adım atılmış olacak.

ASELSAN'ın yeni sistemi tüm metrolarda kullanılacak.

SON TEKNOLOJİ İLE TASARLANDI

3 yıl süren çalışmalarla geliştirilen "Yeni Nesil Metro Sinyalizasyon Sistemi", diğer tüm sistemlerin en iyi özelliklerini taşıyan sürücüsüz sistem olarak ön plana çıkıyor.

En son teknoloji ile tasarlanan yenilikle, yurt dışına bağımlılık da ortadan kaldırılmış olacak.

YERLİ SİSTEMLERLE GELİŞTİRİLDİ

200'den fazla mühendis ve teknisyen tarafından hayata geçirilen metro hattının diğer özellikleri de şu şekilde:

Kullanım kolaylığı,

Sürücüsüz tam otomatik kullanım,

Dinamik planlama,

Hızlı ve kolay arıza teşhisi,

Yüksek enerji verimliliği,

Bakım arayüzleri.

Öte yandan donanım, yazılım ve sistem bileşenleri de tamamen yerli ekosistemle üretilerek hazır hale getirildi.

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