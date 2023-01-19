ASELSAN son hamlesiyle Almanya’nın tekelini kırdı! Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosunda kullanılacak

ASELSAN'DAN YERLİ ADIM

Dünyada başta Almanya olmak üzere 5-6 ülkenin tekelinde olan sinyalizasyon sistemi, yerli ve millilik hamlemizin bir örneğini teşkil edecek.

Bu kapsamda, ülkelerin keyfi ücretlendirmeleri ve ilave ihtiyaçların çok uzun sürdüğü sistemin yerli olmasıyla büyük bir adım atılmış olacak.

ASELSAN'ın yeni sistemi tüm metrolarda kullanılacak.