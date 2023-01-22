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İstanbul Havalimanı Metrosu açılıyor! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu A Haber'de

A Haber
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Giriş: 22.01.2023 11:29
Türkiye'nin en hızlı metrosunun kullanılacağı hat, bugün hizmete giriyor. 8 durağın bulunduğu metro hattı sayesinde Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na 24 dakikada gidilebilecek. Metro hattı, günde 800 bin yolcuya hizmet verebilme kapasitesine sahip. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu A Haber'de merakla beklenen projenin detaylarını anlattı. Bakan Karaismailoğlu burada yaptığı açıklamada "Başlangıç noktamız burası Kağıthane istasyonu. Bütün raylı sistemlere entegre olacak. Toplam 8 istasyonla bugünden itibaren hizmet vermeye başlayacak. Kağıthane İstanbul Havalimanı 24 dakikada, Taksim – İstanbul Havalimanı 35 dakikada, Esenler – İstanbul Havalimanı 45 dakikada olacak yarından itibaren." dedi.
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