Yerli ve milli sanayiye saldırılar 100 yıldır devam ediyor! Üreten Türkiye için çabalayan kahramanlar engellenmedi

BU KEZ ENGELLEYEMEDİLER

Türkiye'nin yerli otomobili olarak tarihe geçmesi beklenen 'Devrim' komplolar sonrası seri üretime girememişti. Türkiye yıllar içerisinde atılımlarına devam etse de her zaman engellendi. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla başlayan 'yerli ve milli' atılım Türkiye'nyi dünya devleriyle aynı seviyeye getirdi. Artık üreten ve ihraç eden bir Türkiye var.

Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ da Türkiye'nin "etkisizleştirme" operasyonlarından sıyrılarak geldiği noktayı anlattı. Vecihi Hürkuş, Şakir Zümre ve Berat Albayrak gibi isimlere yapılan komploları köşesinde kaleme alan Aytuğ, "Bu sefer engelleyemediler" diyerek de günümüzde gelinen noktaya değindi.