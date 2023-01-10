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Haberler Galeri Togg ABD'de gönülleri fethetti! Bakan gelen tepkileri yerinde anlattı: 'Bir otomobilden daha fazlası' derken şaka yapmıyorduk!

Togg ABD'de gönülleri fethetti! Bakan gelen tepkileri yerinde anlattı: 'Bir otomobilden daha fazlası' derken şaka yapmıyorduk!

Türkiye'nin otomobil Togg, Las Vegas'ta düzenlenen dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2023 kapsamında konsept cihaz olan Beyond X'i tanıttı. Tasarımıyla dikkat çeken Beyond X için, "Mobilitenin yarından sonrası!" mottosu seçildi. Öte yandan Togg, CES 2023'e damga vurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin otomobili Amerika'da gönülleri fethetti. "Bir otomobilden daha fazlası" derken, şaka yapmıyorduk!" dedi.

Giriş Tarihi: 10.01.2023 19:44 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 19:53
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Togg ABD’de gönülleri fethetti! Bakan gelen tepkileri yerinde anlattı: ’Bir otomobilden daha fazlası’ derken şaka yapmıyorduk!

ABD'nin Las Vegas şehrinde 5-8 Ocak tarihleri arasında düzenlenen dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES'e duyuları harekete geçiren bir deneyim alanıyla katılan Togg, dünyada ilk kez uygulanacak bir yöntemle yapılacak ön sipariş sürecine dair bilgi verdi.

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Togg ABD’de gönülleri fethetti! Bakan gelen tepkileri yerinde anlattı: ’Bir otomobilden daha fazlası’ derken şaka yapmıyorduk!

Togg'un Beyond X adıyla gösterilen ve mobiletinin yarından sonrasına ilişkin ipuçları veren stand alanında ziyaretçiler, duyularını harekete geçiren bir mobilite deneyimine dahil oldu.

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Togg ABD’de gönülleri fethetti! Bakan gelen tepkileri yerinde anlattı: ’Bir otomobilden daha fazlası’ derken şaka yapmıyorduk!

TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ NEFES KESTİ: TOGG ABD'DEKİ FUARA DAMGA VURDU

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2023'e damga vurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin otomobili Amerika'da gönülleri fethetti" dedi.

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Togg ABD’de gönülleri fethetti! Bakan gelen tepkileri yerinde anlattı: ’Bir otomobilden daha fazlası’ derken şaka yapmıyorduk!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Togg'a ilişkin, "Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarındaki kullanıcı deneyimi nefes kesiciydi. "Bir otomobilden daha fazlası" derken, şaka yapmıyorduk!" paylaşımını yaptı.

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Togg ABD’de gönülleri fethetti! Bakan gelen tepkileri yerinde anlattı: ’Bir otomobilden daha fazlası’ derken şaka yapmıyorduk!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank şu ifadeleri kullandı:

"Togg 2 senedir bu fuarda varlık gösteriyor. Fuarın en güzel standlarından biri burada. İlgi var. Vatandaşlar sırada. Kullanıcı deneyimini yaşamak istiyorlar. Bu da doğru bir iş yaptığımızın göstergesi"