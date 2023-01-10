Togg ABD’de gönülleri fethetti! Bakan gelen tepkileri yerinde anlattı: ’Bir otomobilden daha fazlası’ derken şaka yapmıyorduk!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank şu ifadeleri kullandı:

"Togg 2 senedir bu fuarda varlık gösteriyor. Fuarın en güzel standlarından biri burada. İlgi var. Vatandaşlar sırada. Kullanıcı deneyimini yaşamak istiyorlar. Bu da doğru bir iş yaptığımızın göstergesi"