TUSAŞ Milli Muharip Uçak nedir? MMU Teknik özellikleri neler? İnsansız mı? Milli Muharip Uçak ne zaman, hangi tarihte uçacak?
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, 2025 yılında uçması planlanan Milli Muharip Uçak'ın çok önce gökyüzü ile buluşacağını duyurmasının hemen ardından arama motorlarında "TUSAŞ Milli Muharip Uçak nedir?", "Milli Muharip Uçak teknik özellikleri neler?" sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. Peki TUSAŞ Milli Muharip Uçak nedir? Teknik özellikleri neler? İnsansız mı?
TUSAŞ Milli Muharip Uçak nedir sorusunun cevabı gelen güzel haberle birlikte gündemdeki yerini aldı. Savunma sanayiinin gözbebeği olan Milli Muharip Uçak beklenenden daha erken gökyüzü ile buluşacak. Peki TUSAŞ Milli Muharip Uçak nedir? MMU Teknik özellikleri neler? İnsansız mı? Milli Muharip Uçak ne zaman, hangi tarihte uçacak?
MMU UÇUŞ TARİHİ ÖNE ÇEKİLDİ
Savunma sanayiinin gözbebeği olan Milli Muharip Uçak ile ilgili müjdeli haberi TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil duyurdu. Milli Muharip Uçak'ın uçuş tarihi öne çekildi.
2023 SONUNDA GÖKLERLE BULUŞACAK
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Gerçekten çok güzel gitti işlerimiz. Uçuşu 2025'e planlanmıştı. 2023 sonunda uçacak. Yapıldı, uçacak. Bütün sistemlerini install ediyoruz. Hiçbir kaçak yok. İlk kez yapıyoruz ve tam tutturuyoruz. TUSAŞ herkesle çalışarak geldi. Mühendis değil, teknisyenlerimiz de. Teknisyen arkadaşlar harika yapıyorlar. Havacılıkta yaptığınız işi doğru yapmanız gerekiyor.
MİLLİ MUHARİP UÇAK NEDİR?
MMU, 2030'lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkarılması planlanan F-16'ların yerini alması ve 2070 yılına kadar TSK envanterinde yer alması öngörülüyor.
Beşinci nesil çok rollü savaş uçağı olan MMU, hem hava-hava, hem de hava-yer muharebelerinde kullanılabilecek. MMU sayesinde Türkiye; ABD, Rusya, Çin'in ardından beşinci nesil savaş uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip sınırlı sayıdaki ülkeler arasında yerini alacak.
MİLLİ MUHARİP UÇAK ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
5'inci nesil çok rollü savaş uçağı olan MMU, hem hava-hava, hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlamaktadır. Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin, yüksek hayatta kalma kabiliyetine haiz, güçlü ve atik platformu MMU; sahip olduğu akıllı ve güçlü savaş kabiliyetleri ile tam bir savaşçıdır.
MMU Geliştirilmesi Projesi'nde en önemli adımlardan bir tanesi olan aerodinamik geometrinin belirlenmesi ve en iyileştirilmesi için test faaliyetleri ile en gelişmiş mühendislik araç ve yöntemleri kullanılmaktadır.
Milli Muharip Uçak kokpit tasarımı, 5'inci nesil savaş uçaklarının sahip olması gereken kabiliyet ve donanımlar gözetilerek pilotun iş yükünü en aza indirgemeye yönelik olarak olgunlaştırılmaktadır.
Tasarım sürecinde pilotun içinde bulunduğu fiziksel, bilişsel ve çevresel faktörler göz önünde bulundurularak pilot durumsal farkındalığını artıracak bir kokpit ortamı geliştirilmektedir.
MMU üstün hava hâkimiyetini:
- Yeni Silahlarla Arttırılmış Havadan Havaya Muharebe Menzili
- Yüksek/Süpersonik Hızda Dahili Silah Yuvalarından Hassas ve Tam Vuruş
- Yapay Zekâ ve Nöral Ağ Desteğiyle Arttırılmış Muharebe Gücü ile sağlamaktadır.
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