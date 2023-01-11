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Türkiye'den savunmada büyük atılım: Atak-2, Milli Muharip Uçak ve Hürjet için geri sayım başladı

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 11.01.2023 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023
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Türkiye’den savunmada büyük atılım: Atak-2, Milli Muharip Uçak ve Hürjet için geri sayım başladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Türkiye'nin yerli ve milli savunma şirketleri sıkı bir çalışma içine girdi. O firmaların başında gelen TUSAŞ'ın mühendisleri, Milli Muharip Uçak, Hürjet, Atak-2 başta olmak üzere milli uçak ve helikopter projeleri için yoğun bir çalışma yürütüyor. Milli Muharip Uçağın ilk prototipinin tüm yapısal unsurları tamamlandı. Uçağın motor entegrasyonu gerçekleştirildi. Bugün itibarıyla uçağın hidrolik testlerine başlanacak. Hürjet'te ilk uçuşu yapacak prototip uçağın iniş takımları takıldı, motoru da bu ay gelecek. Atak-2 helikopterinin ilk prototipinin gövde ve kuyruğu büyük oranda tamamlandı. Şubat ayında iniş takımlarının üzerine alınması hedeflenen helikopter için Ukrayna'dan temin edilen motorlar da yakın zamanda şirkete ulaşacak.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, yürüttükleri çalışmalara ilişkin şirkette brifing verdi.

Kotil'in sunumunun ardından TUSAŞ tesislerinde teknik gezi düzenlendi. Bu sırada ilgili birimlerin yöneticileri tarafından projelere ilişkin güncel durum paylaşıldı.

Buna göre, Atak helikopterinden şu ana kadar 74 adet teslim edildi. Türkiye'deki ihtiyaçlar için 83 adetlik teslimat öngörülüyor. Atak helikopterinin üretimine yönelik olarak 2028'e kadar üretim lisansı bulunuyor.

2023 yılında Filipinler'e 2, bir başka ülkeye de 2 helikopter teslimatı planlanıyor. Atak helikopteri ihraç edilecek yeni ülkede yerli olarak geliştirilen burun topunun da kullanılması amaçlanıyor.

T70 genel maksat helikopterlerinin 5'incisi Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek. T70 helikopterinden 2023 yılında toplam 12 adetlik teslimat hedefleniyor.

Sikorsky lisansı altında üretilen T70 helikopteri için ilk aşamada 38 adetlik bir üretim gerçekleştirilecek. ABD Kongresinden alınacak onayın ardından bu sayının 109'a ulaşması planlanıyor. Sikorsky projenin devamı için girişimlerini sürdürüyor, TUSAŞ da çalışmalarını üretimin devam etmesine yönelik sürdürüyor.

Gökbey helikopterinde jandarmaya 3 adetlik teslimatı da bu yıl gerçekleştirilecek. 2 ve 3. helikopterlerin üretim hattındaki çalışmaları devam ediyor.

ATAK-2 HELİKOPTERİ ORTAYA ÇIKIYOR

Atak-2 helikopterinin ilk prototipinin gövde ve kuyruğu büyük oranda tamamlandı. Helikopterin orta gövdesi Coşkunöz tarafından üretilerek TUSAŞ'a teslim edildi. Atak-2 helikopterinin şubat ayında iniş takımlarının üzerine alınması hedefleniyor. Helikopter için Ukrayna'dan temin edilen motorlar da yakın zamanda şirkete ulaşacak.

TUSAŞ helikopter üretim hatlarında dışarıdan tedarik edilecek parçalarda sorun yaşanmaması durumunda ayda 2 adet üretebilecek altyapıyı oluşturdu.

Şirket sahip olduğu kabiliyetlerle helikopterlerin pallerini kendisi üretebilir noktaya geldi. Bu kabiliyet Anka'nın pervanelerde de kullanılıyor.

İnsansız hava araçlarından Anka'da 90'ıncı uçağın montajına başlandı.

TÜRKİYE'NİN "JETLERİ" HÜRJET VE MİLLİ MUHARİP UÇAK

Hürjet'te ilk uçuşu yapacak prototip uçağın iniş takımları takıldı, motoru da bu ay gelecek. Uçak yaklaşık 10 bin parçadan oluşacak. Bir yandan da dayanıklılık için üretilen prototip üzerinde statik testler gerçekleştirilecek. Dayanım testleri için uçacak uçağın birebir aynısı üretiliyor. Testler sırasında, uçağın başına havada ne gelebilecekse yerde uygulanmaya çalışılacak. Bu ay başlayacak statik testlerde uçağa 30 farklı yükleme yapılacak, 3 bin 500 farklı data toplanacak. Özellikle iniş takımı, kanadın gövdeyle bağlandığı yerler ve motorun bağlantıları gibi kritik noktalara yükleme yapılacak. Dayanım testlerinin başarıyla tamamlanmasının ardından Hürjet'in ilk uçuşunu yapması planlanıyor.

İniş takımları üzerine alınan Milli Muharip Uçağın ilk prototipinin tüm yapısal unsurları tamamlandı. Uçağın motor entegrasyonu gerçekleştirildi. Bugün itibarıyla uçağın hidrolik testlerine başlanacak.

Milli Muharip Uçak son montaj hattında hangardan çıkmaya hazırlanırken bir yandan Iron Bird ve simülatör üzerindeki testler yoğun şekilde sürüyor. Bu çalışmaları yer testleri izleyecek.

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