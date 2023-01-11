Türkiye’den savunmada büyük atılım: Atak-2, Milli Muharip Uçak ve Hürjet için geri sayım başladı

Buna göre, Atak helikopterinden şu ana kadar 74 adet teslim edildi. Türkiye'deki ihtiyaçlar için 83 adetlik teslimat öngörülüyor. Atak helikopterinin üretimine yönelik olarak 2028'e kadar üretim lisansı bulunuyor.

2023 yılında Filipinler'e 2, bir başka ülkeye de 2 helikopter teslimatı planlanıyor. Atak helikopteri ihraç edilecek yeni ülkede yerli olarak geliştirilen burun topunun da kullanılması amaçlanıyor.