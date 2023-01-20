İşte masadaki son seçim anketi! Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranı yükselişte! 6'lı masanın "hayalperest" adımları güven erozyonu yarattı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin son yapılan MYK toplantısında, her geçen gün kendilerine yönelik desteğin arttığını belirterek, "Bunu meydanlarda görüyorum" demişti. Yapılan son araştırmalar; Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranı hızla yükselirken, 6'lı masanın çakıldığını ortaya koydu.
EYT başta olmak üzere memur ve emekli maaşları ile asgari ücrete yapılan zamlar, bu yönde atılan diğer adımlar vatandaşın yönelmesinde etkili oldu. Diğer önemli etkenlerden biri de 6'lı masanın dağınık hali olarak ortaya çıktı.
İşte o araştırmanın sonuçları:
3 PUANLIK ARTIŞ: Seçime doğru giderken AK Parti'nin oyları hızlı bir artış trendine girdi. EYT düzenlemesinin yanı sıra memur ve emekli maaşları, asgari ücretteki artış AK Parti'nin oylarına 3 puanlık artış olarak yansıdı. AK Parti, yüzde 41 bandını aştı.
BAŞKAN ERDOĞAN'A BÜYÜK DESTEK: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik destek de her geçen gün artıyor.
Seçime 4 ay kala Başkan Erdoğan'ın potansiyel oy oranı yüzde 53'e yükseldi. Bu rakamın giderek artacağı hesaplanıyor.
EKONOMİYE DESTEK ARTIYOR: Vatandaşın en önemli sorunu hayat pahalılığı olarak tespit edildi. Ancak ekonomideki başarı oranının giderek artması, vatandaşın bu sorunu sadece AK Parti'nin çözebileceğine dair inancını ortaya koyuyor.
AK PARTİ'YE OY VERMENİN GEREKÇELERİ: 6'lı masadaki dağınıklık muhalefetin oylarının hızla erimeye başlamasına neden oldu.
HDP ile birlikte hareket ediliyor görüntüsü özellikle İYİ Parti seçmeninde büyük tepki yarattı.
NEREDEN OY ALIYOR: AK Parti açısından oy oranına olumlu etkisi olan üç unsur ise Başkan Erdoğan'ın liderliği, dış güçlerin Türkiye'ye yön verme girişimleri ve dünyadaki ekonomik kriz olarak sıralanıyor.
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