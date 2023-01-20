İşte masadaki son seçim anketi! Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranı yükselişte! 6'lı masanın "hayalperest" adımları güven erozyonu yarattı

AK Parti'nin yaptırdığı son saha araştırmaları kararsız vatandaşların AK Parti'ye yönelmeye başladığını gösterdi.

EYT başta olmak üzere memur ve emekli maaşları ile asgari ücrete yapılan zamlar, bu yönde atılan diğer adımlar vatandaşın yönelmesinde etkili oldu. Diğer önemli etkenlerden biri de 6'lı masanın dağınık hali olarak ortaya çıktı.