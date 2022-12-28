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Başkan Erdoğan Tayfun Balistik Füzesi için beklentisini söylemişti! Menzili hakkında müjdeli haber

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Giriş Tarihi: 28.12.2022 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022
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Başkan Erdoğan Tayfun Balistik Füzesi için beklentisini söylemişti! Menzili hakkında müjdeli haber

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "korkuyorlar" diyerek anlattığı Türkiye'nin yerli ve milli balistik füzesi Tayfun hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Başkan Erdoğan, "Geçen hafta bir görüşme yaptım. 1000 kilometreyi yakalayacağız dediler" ifadelerine yer vermişti. Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Sadık Piyade ise "Yakında bin kilometreyi görürsek şaşırmayalım" diyerek müjdeyi verdi.

Tayfun Balistik Füzesi ile ilgili heyecanlandıran bir açıklama geldi. ASELSAN, ASPİLSAN, ROKETSAN, İŞBİR, HAVELSAN ve TUSAŞ'ı bünyesinde barındıran Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'nın Genel Müdürü Sadık Piyade, Tayfun Füzesi ile ilgili güzel bir haberin gelebileceğini söyledi.

Tayfun Füzesi, 561 kilometre mesafedeki hedefini başarı ile vurmuştu. Dünyanın yakından takip ettiği Tayfun füzesinin menzili Yunanistan'ın uykularını kaçırmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, menzilin artabileceğini söylemişti.

TSKGV GENEL MÜDÜRÜ LİSE ÖĞRENCİLERİ İLE BULUŞTU

Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Genel Müdürü Sadık Piyade, Taşköprü Belediyesince, Kültür Merkezi'nde düzenlenen "TSKGV Savunma Sanayii Tanıtımı" programında lise öğrencileriyle bir araya geldi.

"PİLİ AVRUPA BİLE ÜRETEMİYOR, BİZ ONLARA DA SATACAĞIZ"

İŞBİR'in Balıkesir'de ASPİLSAN'ın ise Kayseri'de faaliyet gösteren yeni şirketler olduğunu anlatan Piyade şunları kaydetti;

"İŞBİR şirketimiz vardı fakat küçük bir işletmeydi. Şimdi akıllı bir fabrika kurduk. Bu fabrikada seri jeneratör üretiminin yanında alternatör üretimi de yapacağız. Yurt dışı satışlarımızda giderek artacak. Bir ay sonra bu fabrikanın açılışını yapacağız. Açıldığımızda Türk milleti olarak herkesin gururlanacağını söylemek istiyorum."

"Bu fabrikanın en büyük özelliğinden bir tanesi ürettiği ürünler sessiz jeneratörler. ASPİLSAN ise Kayseri'de bir ay önce açıldı. Türkiye'de pil üretimi yoktu. Biz sadece pilin hammaddesini, pilin hücresini dışarıdan alıp sisteme entegre ediyorduk. Pil üretimini yapan Avrupa'da dahi yok. Pilin hücresini üretiyoruz ve Avrupa'ya satacağız. Bunu bütün ev aletlerinde olduğu gibi mutfaklarda, helikopterlerde, gemilerde akıllı şehirlerde her alanda kullanacağız. Yakında bunun önemini göreceksiniz ve Türk milleti bu şirketimizden bahsedecek."

"MİLLİ MUHARİP 2023'TE HANGARDAN ÇIKIYOR"

Milli Muharip Uçak'ta (MMU) gelinen son noktaya da değinen Piyade, "Milli Muharip Uçağımız 5'inci nesil bir uçak. 18 Mart 2023'te hangardan çıkacak. İç dizaynı bitmeden hangardan çıkaracağız. Yürüyerek gelecek. Bunun sertifikasyon ve iç donanımları ile beraber 4-5 yıl sonra da Silahlı Kuvvetler envanterine girecek. Ama bu süreçte açığı kapatacak olan Hürjet'imiz 18 Mart 2023 tarihinde uçacak. Hürjet Türk motoruyla uçacak" dedi.

TAYFUN FÜZESİ İLE İLGİLİ HEYECANLANDIRAN SÖZLER: ŞAŞIRMAYIN!

Tayfun füzesi ile ilgili heyecanlandıran ifadeler kullanan Piyade, "Milletimiz istediği süre içerisinde üretemeyeceğimiz hiçbir ürün yok. Hava savunma sistemlerimizde çok ciddi çalışmalarımız var. Tayfun adlı silahımızda 561 kilometreyi denemiştik. İnşallah yakında bin kilometreyi görürsek şaşırmayalım. Sadece bunlar değil her gün değişik sürprizlerle şirketlerimize ait gelişmeleri beraber izleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Tayfun Füzesi menzili 560 kilometre olarak açıklandı, 560'ı bile yeterli bulmuyoruz. Geçen hafta bir görüşme yaptım. Nedir dedim nihai durum. Dediler ki biz 1000 kilometreyi yakalayacağız" dedi.

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