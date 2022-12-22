Akıncı bu kez ’Gökçe’ ile vurdu: 455 kilogram ile tam isabet!

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii liderliğinde yürütülen Bayraktar Akıncı Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA'ya yerli olarak üretilen yeni mühimmat ve sistemlerin entegrasyonu başarıyla sürüyor.