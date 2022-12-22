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Akıncı bu kez 'Gökçe' ile vurdu: 455 kilogram ile tam isabet!

Bayraktar Akıncı TİHA, milli ve özgün olarak geliştirilen Gökçe Yeni Nesil Güdüm Kiti ile gerçekleştirdiği test atışında hedefi yüksek hassasiyetle vurdu. Akıncı, gövde altında taşıdığı Gökçe Güdüm Kiti'ne sahip 1.000 librelik MK-83 (Yaklaşık 455 kilogram) ile yaptığı atışta hedefi yüksek hassasiyetle vurdu.

Giriş Tarihi: 22.12.2022 22:10 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022 22:12
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Akıncı bu kez ’Gökçe’ ile vurdu: 455 kilogram ile tam isabet!

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii liderliğinde yürütülen Bayraktar Akıncı Projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA'ya yerli olarak üretilen yeni mühimmat ve sistemlerin entegrasyonu başarıyla sürüyor.

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Akıncı bu kez ’Gökçe’ ile vurdu: 455 kilogram ile tam isabet!

Bu kapsamda TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünün (SAGE) geliştirdiği Gökçe Yeni Nesil Güdüm Kiti ile bugün gerçekleştirilen test atışı başarıyla tamamlandı.

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Akıncı bu kez ’Gökçe’ ile vurdu: 455 kilogram ile tam isabet!

Bayraktar Akıncı TİHA, Tekirdağ Çorlu'daki Bayraktar Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden atış testi icra etmek üzere havalandı. Bayraktar Akıncı, gövde altında taşıdığı Gökçe Güdüm Kiti'ne sahip 1.000 librelik MK-83 (Yaklaşık 455 kilogram) ile yaptığı atışta hedefi yüksek hassasiyetle vurdu.

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Akıncı bu kez ’Gökçe’ ile vurdu: 455 kilogram ile tam isabet!

İLK KEZ TEST EDİLDİ

Bayraktar Akıncı'nın 20 bin feet irtifadan lazerle işaretlediği hedefe yüksek hassasiyetle angaje olan Gökçe Güdüm Kiti, bir insansız hava aracında ilk kez test edildi. Başarıyla tamamlanan atış testini Keşan'daki Bayraktar TB2 Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanan Bayraktar TB2 İHA da görüntüledi.

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Akıncı bu kez ’Gökçe’ ile vurdu: 455 kilogram ile tam isabet!

BAYKAR BU YIL 18 FARKLI ÜLKEYE 1 MİLYAR DOLARDAN FAZLA İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİ

Açıklamada yer alan bilgiye göre, Baykar, yaklaşık 20 yıl önce insansız hava araçları geliştirmeye başladığı ilk andan bugüne kadar toplam gelirinin yüzde 75'ini ihracattan elde etti.