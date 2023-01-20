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Son dakika: Türkiye'nin en büyük eğitim kampüsü! Başkan Erdoğan temel atma törenini gerçekleştirecek

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Giriş Tarihi: 20.01.2023 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023
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Son dakika: Türkiye’nin en büyük eğitim kampüsü! Başkan Erdoğan temel atma törenini gerçekleştirecek

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin en büyük lise kampüsü olan Esenyurt Eğitim Kampüsü’nün temel atma törenini gerçekleştirecek. Türkiye'nin en büyük lise kampüsü içerisinde 337 derslikten oluşan 5 anadolu lisesi, 1 fen lisesi, 1 mesleki ve teknik lisesi ve 1 imam hatip lisesi yer alacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Türkiye'nin en büyük lise kampüsü olan Esenyurt Eğitim Kampüsü'nün temel atma törenini gerçekleştirecek.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yapımına başlanan Esenyurt Eğitim Kampüsü'nün temel atma töreni, Başkan Erdoğan tarafından saat 14.30'da Esenyurt Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

337 DERSLİK VAR

Erdoğan'ın destekleriyle hayata geçirilecek Türkiye'nin en büyük lise kampüsü içerisinde 337 derslikten oluşan 5 anadolu lisesi, 1 fen lisesi, 1 mesleki ve teknik lisesi ve 1 imam hatip lisesi yer alacak.

11 BİN 450 ÖĞRENCİ EĞİTİM GÖRECEK
Esenyurt Eğitim Kampüsü'nde faaliyet gösterecek eğitim kurumlarında toplamda 850 öğretmen eğitim verecek, 11 bin 450 öğrenci eğitim görecek.

68 bin metrekarelik alan üzerinde yükselecek kampüste 8 liseye ek olarak 1 bilim ve sanat merkezi, 1 kız öğrenci yurdu, 1 erkek öğrenci yurdu, 1 uygulama cami, 1 anaokulu, 2 kapalı spor salonu, 1 konferans salonu ve kütüphane, 1 planeteryum, 88 laboratuvar, 1 idari hizmet binası ve 500 araçlık kapalı otopark bulunacak.


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