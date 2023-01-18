Milli gurur SİHA'lar kimlerin hedefinde? HDPKK'lısından CHP'lisine... Listede Türkiye karşıtı tutumlarıyla bilinen çok sayıda isim var
Türkiye'nin dünya basınında geniş yankı bulan ve terörle mücadelede aktif rol alan yerli ve milli SİHA'lar bir kez daha hedef tahtasında. Son olarak DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "Dokunacağız" diyerek hedef aldığı SİHA'lar geçmişte de çok sayıda CHP'li ve HDP'li isim tarafından eleştirilmişti. Yurt içi ve yurt dışında Türkiye karşıtı tutumlarıyla bilinen çok sayıda isim SİHA'lar hakkında konuştu. İşte o isimler ve Türkiye'nin yeni gurur kaynağı SİHA'lara yönelik çirkin söylemleri...
YENİ HEDEFİ SİHA'LAR
Son dönemdeki söylemleriyle teröristlerin de sempatisini kazanan Babacan'ın son hedefi ise terör örgütü PKK'nın adeta kabusu olan İHA ve SİHA'lar oldu.
"SİHA'LARA DOKUNACAĞIZ"
Babacan büyük tepki toplayan sözlerinde "Şimdi seçim yaklaşıyor. Hükümetin de elindeki en önemli propaganda projelerinden bir tanesi de bu. Bu proje öyle getirildi ki "Bu çok kutsal, dokunulmaz, dokunanı mahvederiz felan filan" kusura bakmayın ya biz dokunacağız tabiki. Doğruya doğru yanlışa yanlış diyeceğiz." dedi.
Türk SİHA'ları daha öncede hedefe konuldu. Yurt içi ve yurt dışında Türkiye karşıtı tutumlarıyla bilinen birçok isim SİHA'lar hakkında konuştu.
HDP'Lİ TAŞDEMİR: SORUN TABİİ Kİ SİHA'LAR
HDP Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir yaptığı açıklamada "Değerli arkadaşlar, bir diğer sorun ise tabii ki SİHA'lar." ifadelerini kullanarak SİHA'ları hedef göstermişti.
CHP'Lİ SEÇER: KAHRAMANLIK TÜRKÜLERİ
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise SİHA'larla dalga geçerken "İkinci yüzyıl vizyonu tank, top, İHA, SİHA, vur, kır, öldür, kahramanlık türküleri… " ifadelerini kullandı.
İşte Seçer'in sözlerinden öne çıkanlar:
"Gözlerim yaşardı iki gündür, vizyona bakın. Kavga dilini kullanmadıklarını, mecbur kalınmadıkça savaş cinayettir.
İkinci yüzyıl vizyonu tank, top, İHA, SİHA, vur, kır, öldür, kahramanlık türküleri… Cumhuriyet bunun için kurulmadı. Cumhuriyet medeniyet projesidir. Barış projesidir. Demokrasi projesidir. Eğitim, çağdaşlık projesidir. Onun için kuruldu. Ülkemin geldiği duruma üzülmemek mümkün değil."
GARO PAYLAN: BİR SAVAŞ FESTİVALİ
Garo Paylan da SİHA'ları eleştirirken "Yaptığınız tek şey savaş teknolojisi. Bir savaş festivali. Bunun dışında bir şey yok." dedi.
ESKİDEN JİTEM VARDI ŞİMDİ SİHA...
HDP ile yakınlığıyla bilinen CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu "Eskiden JİTEM vardı, şimdi aynı görevi SİHA'lar yapıyor. Böyle yöntem hukuk devletinde olmaz ancak savaşta olur; savaşın da kuralları var" dedi.
Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği silahlı insansız hava araçlarından (SİHA) rahatsız olan İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, "Bir 'Bayraktar SİHA, İHA' reklâmıdır gidiyor." ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz günlerde ABD destekli FOX TV'de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği İHA ve SİHA'ların öncüsü olan Baykar'ı alçak sözlerle hedef almıştı.
BABACAN, BAYKAR'IN ÇABALARINI HAZMEDEMEDİ
Türkiye'nin hemen hemen bütün imkanlarını Baykar'a aktardığını öne süren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Devletin hemen hemen bütün imkanları neredeyse tek şirkete aktarılıyor; rekabetten korkmasınlar." ifadelerini kullandı.
BAYRAKTAR: KONUYU 180 DERECE TERSİNDE GÖSTERME ÇABASI
Babacan'ın iddialarına katıldığı bir canlı yayında yanıt veren Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, "Konuyu 180 derece tersinde gösterme çabası." dedi.
BAHÇELİ'DEN TEPKİ: BABACAN YABANCILARIN ETKİ AJANLIĞINI YAPIYOR
"Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesinin yalanı, dolanı ve iftiraları alkışladığını küstahça ileri süren CHP Genel Başkanı ve milli silah sanayine çamur atan, Baykar şirketini suçlayan selamsız Babacan, yabancıların etki ajanlığı pozisyonunda sabitlenmişlerdir."
Başkan Erdoğan'da son dönemde Ali Babacan'ın yerli ve milli teknoloji SİHA'ları hedef almasına sert tepki gösterdi.
"ALÇAK SALDIRIYA CEVAP VERMEK BİZİM SORUMLULUĞUMUZ"
Aslında BAYKAR'ın nezdinde tüm şirketleri, ürünleriyle savunma sanayimizin tamamı hedef alınıyor. Bizimle olan akrabalık ilişkileri üzerinden BAYKAR'ı hedef alabileceklerini düşünüyorlar. Bu alçak saldırıya da hak ettiği cevabı vermek sorumluluğumuzun gereğidir. Önce Türkiye'nin hedef alınan savunma sanayi nereden nereye gelmiştir. Kısaca hatırlayalım.
Ülkemizde milli mücadelenin de etkisiyle Cumhuriyetimiz kurulduktan hemen sonra başlayan bir savunma sanayi hamlesi vardı. Bu kardeşiniz Başbakanlık makamını da gördü, Cumhurbaşkanlığı makamını da gördü. Bütün adımlar atılırken düşünün öyle bir yerden öyle bir yere geldik ki, doğru dürüst helikopterin yok... Berlusconi ile yaptığım görüşme neticesinde ATAK helikopterlerini hallettik. Şu anda ATAK helikopterleri Türkiye'nin kendi ürünleri olarak üretiliyor. Buna da birileri çelme takmaya çalışıyor. Bu bizi bir yere doğru da itiyor. Biz Gök-Bey helikopterini üretmenin adımlarını atıyoruz.
"HUKUK KARŞISINDA DA HESABINI VERECEKLER"
Bütün bunlarla beraber biz İHA'ya, SİHA'ya, AKINCI'ya, hepsinden öte Kızılötesi denilen adımı nasıl attık, şu anda bir de onun çalışmaları yapılıyor. Bush'a dedik ki bize İHA verecektiniz ama vermediniz. Ve sözümüz var, hala siz bunları vermediniz, süratle vereceksiniz dedi. Biz bunlardan İHA'yı aldık ama İHA'yı bize 2 günlüğüne verdiler. Bu 2 günlük bir iş değil dedik, bizim terörle mücadelemiz yoğun şekilde devam ediyor. Bu ziyaretimin ardından Özdemir Bey hemen çocuklarıyla beraber bu adımı attı ve süratle İHA'yı onlar ürettiler. Ardından SİHA'yı da ürettiler ve çocuklar AKINCI'yı da ürettiler. Savaş uçağı noktasında da çalışmalarını sürdürüyorlar. Olay sadece savaş aracı değil, bunun ürünlerini de üreteceksin. Ülkemiz bu mühimmatı da üretmeye başladı. Biz Türkiye'deki maalesef bu muhalefetle çok uğraştığımız için adım atmakta zorlanıyoruz.
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