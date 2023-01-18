Milli gurur SİHA’lar kimlerin hedefinde? HDPKK’lısından CHP’lisine... Listede Türkiye karşıtı tutumlarıyla bilinen çok sayıda isim var

ESKİDEN JİTEM VARDI ŞİMDİ SİHA...

HDP ile yakınlığıyla bilinen CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu "Eskiden JİTEM vardı, şimdi aynı görevi SİHA'lar yapıyor. Böyle yöntem hukuk devletinde olmaz ancak savaşta olur; savaşın da kuralları var" dedi.

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği silahlı insansız hava araçlarından (SİHA) rahatsız olan İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, "Bir 'Bayraktar SİHA, İHA' reklâmıdır gidiyor." ifadelerini kullandı.