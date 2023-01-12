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Türkiye'nin "milli kanatları" için durmak yok: İniş ekipleri takıldı motoru da bu ay gelecek

Türkiye'nin vites yükselten milli kanatlarına ilişkin açıklamalarda bulunan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Hürjet ve Atak-2 helikopteriyle ilgili önemli bilgiler verdi. Kotil ayrıca, Milli Muharip Uçağın ilk prototipinin tüm yapısal unsurlarının tamamlandığını belirtti.

Giriş Tarihi: 12.01.2023 09:05 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 09:05
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Türkiye’nin milli kanatları için durmak yok: İniş ekipleri takıldı motoru da bu ay gelecek

Türkiye'nin "milli kanatları" için durmak yok. TUSAŞ, ürettiği özgün hava platformlarını en kısa sürede kullanıma sunmak için yoğun bir çaba harcıyor.

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Türkiye’nin milli kanatları için durmak yok: İniş ekipleri takıldı motoru da bu ay gelecek

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, basın mensuplarına yürüttükleri çalışmalara ilişkin şirkette bilgi verdi. Kotil'in sunumunun ardından TUSAŞ tesislerinde teknik gezi düzenlendi. Bu sırada ilgili birimlerin yöneticileri tarafından projelere ilişkin güncel durum paylaşıldı.

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Türkiye’nin milli kanatları için durmak yok: İniş ekipleri takıldı motoru da bu ay gelecek

ATAK HELİKOPTERİNDE SON DURUM

Buna göre, Atak helikopterinden şu ana kadar 74 adet teslim edildi. Türkiye'deki ihtiyaçlar için 83 adetlik teslimat öngörülüyor. Atak helikopterinin üretimine yönelik olarak 2028'e kadar üretim lisansı bulunuyor.

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Türkiye’nin milli kanatları için durmak yok: İniş ekipleri takıldı motoru da bu ay gelecek

2023 yılında Filipinler'e 2, bir başka ülkeye de 2 helikopter teslimatı planlanıyor. Atak helikopteri ihraç edilecek yeni ülkede yerli olarak geliştirilen burun topunun da kullanılması amaçlanıyor.

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Türkiye’nin milli kanatları için durmak yok: İniş ekipleri takıldı motoru da bu ay gelecek

T70 genel maksat helikopterlerinin 5'incisi Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek. T70 helikopterinden 2023 yılında toplam 12 adetlik teslimat hedefleniyor.