Türkiye'nin "milli kanatları" için durmak yok: İniş ekipleri takıldı motoru da bu ay gelecek

Türkiye'nin vites yükselten milli kanatlarına ilişkin açıklamalarda bulunan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Hürjet ve Atak-2 helikopteriyle ilgili önemli bilgiler verdi. Kotil ayrıca, Milli Muharip Uçağın ilk prototipinin tüm yapısal unsurlarının tamamlandığını belirtti.

Giriş Tarihi: 12.01.2023 09:05 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 09:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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