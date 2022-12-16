Havadan karaya ilk süpersonik füzeyi Akıncı fırlattı: Hedefe tam isabet!

SÜPERSONİK HIZDA, KRİTİK HEDEFLERE KISA SÜREDE ETKİ EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Çorlu'da Baykar Tesislerinden havalanan AKINCI TİHA, Sinop açıklarında 25 bin feet irtifadan TRG-230-İHA füzesini ateşlendi. Böylece TİHA'dan bırakıldıktan sonra havada otonom ateşlenme yeteneği ile süpersonik hızda, kritik hedeflere kısa sürede etki etme kabiliyet SİHA'lara kazandırıldı.