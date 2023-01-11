İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını planlayan Bilal Hassan'ın yurt dışına kaçıran Hazni Gölge gözaltında
İstanbul'un önemli noktalarından biri olan İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen terör saldırısında 6 kişi şehit olurken, 81 kişi de yaralanmıştı. Devam eden soruşturmada alçak saldırıyı planlayan Bilal Hassan'ın yurt dışına kaçmasına yardım eden Hazni Gölge Türkiye'ye getirildi. Gölge'nin emniyetteki işlemlerin sürüyor.
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını planlayan Bilal Hassan'ın yurt dışına kaçmasına yardım eden ve Bulgaristan'da yakalanarak Edirne'de Türk yetkililere teslim edilen Hazni Gölge'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022'de 6 kişinin şehit olduğu, 81 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.
Yakalandığı Bulgaristan'dan sınır dışı edilerek Edirne'ye getirilen Gölge, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alındı.
Hassan'ın yurt dışına kaçmasına yardım ettiği belirlenen Gölge'nin İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Bulgaristan'ın Svilengrad bölgesindeki Imperial Palace Otel'de konakladığı tespit edilen şüphelinin, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Interpol Daire Başkanlığınca, 7 Ocak'ta Bulgaristan Interpol biriminden yer tespiti yapılarak yakalanması ve sınır dışı edilmesi talep edilmişti.
Yapılan görüşmeler sonucu yakalanan zanlı, dün saat 17.33 itibarıyla Edirne Kapıkule kara sınırından Türkiye'ye sınır dışı edilerek, Edirne Emniyet Müdürlüğü görevlilerince gözaltına alınmıştı.
- Adli süreç
İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashir ve olaya karıştıkları belirlenen toplamda 61 şüpheli yakalanmış, zanlıların 10'u adli makamlarca serbest bırakılırken, 22'si sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine sevk edilmiş, 3'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken 26'sı tutuklanmıştı.
SALDIRI HAKKINDAKİ DETAYLAR PEŞ PEŞE ORTAYA ÇIKMIŞTI
13 Kasım Pazar günü saat 16.20 sıralarında Beyoğlu İlçesi'ne bağlı İstiklal Caddesi'nde yaşanan terör saldırıyla ilgili önemli detaylar ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklamaya sevk edilen toplamda 17 şüpheli hakkında "Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma" suçu kapsamında hazırlanarak Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderilen iki ayrı "Tutuklama Talebi" yazısında tüm detaylara yer verildi.
SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre; altı kişinin ölümüne, 101 kişinin ise yaralanmasına yol açan terör saldırısını gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir'in (23), talimatları Suriye Ayn El Arab'ta bulunan ve bölücü ve bebek katili terör örgütü PKK/YPG içerisinde sözde üst düzey sorumlu olarak faaliyet yürüten ve terör saldırısını organize eden "Hacı" kod adlı teröristten aldığına vurgu yapıldı.
Terörist Ahlam Albashir, bölücü ve bebek katili terör örgütü PKK'nın Suriye Yapılanması olan YPG içerisindeki sözde üst düzey sorumlulardan aldığı talimatla İdlib'e giderek firari Bilal Hassan ile buluştu. İkili, insan kaçakçıları tarafından sınırdan yasa dışı yollarla geçerek 27 Temmuz 2022 tarihinde Hatay'a giriş yaptı ve oradan İstanbul'a geçti. Teröristler Ahlam Albashir ve Bilal Hassan, "Hacı" kod adlı teröristin talimatı üzerine Esenler İlçesi'nde tekstil atölyesi işleten Ferhat Habeş (28) ve Fatma Berkel'in (27) yine Esenler'deki adreslerine yerleşti.
İLK KEŞFE 14 YAŞINDAKİ ÇOCUKLA GİTTİ
Terörist Ahlam Albashir ve Bilal Hassan bir süre o adreste kaldıktan sonra bir süreliğine söz konusu tekstil atölyesine yerleşti ve ikili burada barındı. Tekstil atölyesinde çalışan Ahmet Haj Hasan (22) isimli kişiyle irtibat kuran Ahlam Albashir, Ahmet Haj Hasan'ın gayri resmi eşi Rama Altaha (36) ile ilişki kurdu. Bir süre Ahmet Haj Hasan'ın evinde kalan Ahlam Albashir daha sonra Rama Altaha'nın evine yerleşti. Ahlam Albashir, Rama Altaha'nın 14 yaşındaki oğlu Ahmet E. ve Ahmet E.'nin irtibat kurmasını sağladığı korsan taksicilik yapan Yasir Al Korali (28) ile birlikte saldırının yaşandığı Taksim'e giderek ilk keşfi yaptı.
Bir süre sonra Yasir Al Korali ile ikinci keşif için Taksim'e giden Ahlam Albashir, keşiften sonra yine Yasir Al Korali tarafından tekstil atölyesine bırakıldı. Bilal Hassan ile Ahlam Albashir, saldırının yaşandığı 13 Kasım Pazar günü Bilal Hassan ve korsan taksici Yasir Al Korali ile birlikte Taksim'e gitti. Bütün bu detaylar bu üç kişinin mesajlaşmalarından tespit edildi.
EDİRNE ÜZERİNDEN BULGARİSTAN'A KAÇIRILDI
Saldırı günü Bilal Hassan, Ahlam Albashir ve Yasir Al Korali söz konusu tekstil atölyesinde hazırlanan bombayı kahverengi çantaya yerleştirerek Taksim'e gitti. Çanta ve elindeki poşetlerle araçtan inen terörist Ahlam Albashir olayın yaşandığı banka giderek oturdu. Bilal Hassan ile Yasir Al Korali ise Taksim'e geldikleri ve Ahlam Albashir'i bıraktıkları araçla Esenler İlçesi'ndeki tekstil atölyesine geri döndü. Operasyondan sonra ele geçirilen ve İstanbul Emniyeti Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından incelemeye alınan araç içerisinde patlayan bombada kullanılan TNT patlayıcılarının kalıntıları da bulundu.
O incelemeler tek tek raporlandı. Bombayı "Hacı" kod adlı teröristin talimatı üzerine 40 dakika boyunca oturduğu banka bırakan terörist Ahlam Albashir kaçtı. Ahlam Albashir kaçarken patlama yaşandı. Bilal Hassan, yine "Hacı" kod adlı teröristin talimatı üzerine korsan taksicilik yapan Ammar Jarkas (35) ile irtibat kurdu ve Ammar Jarkas tarafından Edirne'ye götürüldü. Aynı zamanda bölücü ve bebek katili terör örgütü PKK'nın insan kaçakçısı olan Ammar Jarkas, Bilal Hassan'ı bölücü terör örgütü PKK'nın "Halil" kod adlı sözde sorumlusunun talimatı üzerine "Hamza" kod adlı Hüseyin Güneş (35) isimli kişiye teslim etti. İddialara göre firari terörist Bilal Hassan Bulgaristan'a kaçırıldı.
CEP TELEFONUNU KIRARAK İMHA ETTİLER
Terörist Ahlam Albashir ise patlayıcı ve zaman ayarlı olduğu değerlendirilen parça tesirli bomba düzeneğinin içerisinde bulunduğu çantayı İstiklal Caddesi'ndeki banka bıraktıktan sonra taksiye binerek Esenler'e gitti. Ammar Jarkas'ın kardeşi Ahmed Jarkas (29) ile buluştu. Ahmed Jarkas, Ahlam Albashir'i Küçükçekmece İlçesi'ne bağlı Kanarya Mahallesi'nde bulunan ve ağabeyleri Bakar Jarkas'ın (37) oturduğu adrese götürdü. Ahmet Jarkas ve Bakar Jarkas (37), aldıkları talimatla Ahlam Albashir'in kullandığı cep telefonunu parçalayarak imha etti ve ikili, terörist Ahlam Albashir'in saldırı öncesinde, saldırı esnasında ve kaçarken üzerinde bulunan kıyafetlerini değiştirmesini sağladı. Ahmed Jarkas o adresten ayrılırken yakalandı. Ahlam Albashir (23), Hatice Al Kurdi (55), Bakar Jarkas (37), Hadir Jarkas (19), Mahmud Haso (20), Mesut Heso (31), Muhammed Şiho (22) ve Zekeriya Şemmuni (45) de İstanbul Polisi tarafından düzenlenen operasyonla peş peşe yakalanarak gözaltına alındı.
Ammar Jarkas
O KAÇAKÇILARIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir'i (23) Yunanistan'a kaçırmayı planlayan Ahmed Jarkas ve firari Bilal Hassan'ı saldırıdan sonra Edirne'ye götüren ve Bulgaristan'a kaçmasını sağlayan Ammar Jarkas'ın fotoğrafları ortaya çıktı.
Ahmed Jarkas
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