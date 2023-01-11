İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısını planlayan Bilal Hassan’ın yurt dışına kaçıran Hazni Gölge gözaltında

CEP TELEFONUNU KIRARAK İMHA ETTİLER

Terörist Ahlam Albashir ise patlayıcı ve zaman ayarlı olduğu değerlendirilen parça tesirli bomba düzeneğinin içerisinde bulunduğu çantayı İstiklal Caddesi'ndeki banka bıraktıktan sonra taksiye binerek Esenler'e gitti. Ammar Jarkas'ın kardeşi Ahmed Jarkas (29) ile buluştu. Ahmed Jarkas, Ahlam Albashir'i Küçükçekmece İlçesi'ne bağlı Kanarya Mahallesi'nde bulunan ve ağabeyleri Bakar Jarkas'ın (37) oturduğu adrese götürdü. Ahmet Jarkas ve Bakar Jarkas (37), aldıkları talimatla Ahlam Albashir'in kullandığı cep telefonunu parçalayarak imha etti ve ikili, terörist Ahlam Albashir'in saldırı öncesinde, saldırı esnasında ve kaçarken üzerinde bulunan kıyafetlerini değiştirmesini sağladı. Ahmed Jarkas o adresten ayrılırken yakalandı. Ahlam Albashir (23), Hatice Al Kurdi (55), Bakar Jarkas (37), Hadir Jarkas (19), Mahmud Haso (20), Mesut Heso (31), Muhammed Şiho (22) ve Zekeriya Şemmuni (45) de İstanbul Polisi tarafından düzenlenen operasyonla peş peşe yakalanarak gözaltına alındı.