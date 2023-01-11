CHP’li İBB’nin beslediği PKK’lı terörist Şafak Duran hakim karşısına çıktı! Tutukluluk hali devam edecek

Duruşmada, geçmişte PKK/KCK terör soruşturmasında etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifadesi alınan ve tanık olarak dinlenen C.K, Duran'ı tanımadığını söyledi. Sanık Duran da tanığı tanımadığını belirtti.

Hakimin üniversite okuduğu dönemde bazı sınavlara neden girmediğini sorduğu sanık Duran, o dönem sık sık İstanbul'a gitmesi gerektiğini ve çalışmadığı için bazı sınavlara girmediğini savundu.

Sanığın avukatı Nihal İldoğan Duran ise "İddianamenin temeli bir fotoğrafa dayanmaktadır. Bu fotoğrafın nereden geldiği, üretip üretilmediği hiçbir delile dayanmamaktadır." beyanında bulundu.