CHP'li İBB'nin beslediği PKK'lı terörist Şafak Duran hakim karşısına çıktı! Tutukluluk hali devam edecek
Terör örgütü PKK militanı Şafak Duran, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Başkanı olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesinde sosyal hizmet uzmanı olarak çalışırken gözaltına alınmıştı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen terörist Şafak Duran, İstanbul'da hakim karşısına çıktı. Duran'ın tutukluluk haline devam kararı verildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinde sosyal hizmet uzmanı olarak çalışırken tutuklanan Şafak Duran'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına devam edildi.
İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Şafak Duran ve avukatları katıldı.
Duruşmada, geçmişte PKK/KCK terör soruşturmasında etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifadesi alınan ve tanık olarak dinlenen C.K, Duran'ı tanımadığını söyledi. Sanık Duran da tanığı tanımadığını belirtti.
Hakimin üniversite okuduğu dönemde bazı sınavlara neden girmediğini sorduğu sanık Duran, o dönem sık sık İstanbul'a gitmesi gerektiğini ve çalışmadığı için bazı sınavlara girmediğini savundu.
Sanığın avukatı Nihal İldoğan Duran ise "İddianamenin temeli bir fotoğrafa dayanmaktadır. Bu fotoğrafın nereden geldiği, üretip üretilmediği hiçbir delile dayanmamaktadır." beyanında bulundu.
Avukat Duran, fotoğrafın orijinal olup olmadığı sorgulanmadan jandarma kriminal raporu çıkarıldığını öne sürdü.
Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, Duran'a ait olduğu tespit edilen iki telefon hattının HTS kayıtlarına ilişkin bilirkişi raporu hazırlanmasını isteyerek, beyanı alınmayan tanıkların dinlenmesini talep etti.
Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.
BELEDİYE BİNASINDA YAKALANMIŞTI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nde sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapan Şafak Duran adlı kadın, PKK'lılarla birlikte çektirdiği silahlı fotoğrafları ortaya çıkınca gözaltına alınmıştı. Şafak Duran tutuklandı.
Terör örgütüyle bağlantılı kişilerin İBB'de işe alındığı gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından inceleme başlatılmıştı. İBB çalışanı teröristlerle fotoğrafı ortaya çıkınca gözaltına alındı. Soruşturma sürerken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde sosyal hizmet uzmanı olarak çalışan Şafak Duran isimli kadının, 2016 yılında Şırnak'ta PKK/KCK terör örgütü üyelerinden elde edilen dokümanlarda kırsal alanda elinde uzun namlulu silah ile çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.
Şafak Duran'ın terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğu tespit edildi. 11 aydır İBB'de çalıştığı belirlenen Şafak Duran çalıştığı binada gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Şafak Duran sorgusunun ardından bu sabah adliyeye gönderildi. İstanbul Adalet Sarayı'nda savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Şafak Duran tutuklandı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı) olarak çalışan Şafak Duran 2016 yılında Şırnak ilinde PKKKCK/YPG/YDG-H terör örgütü mensupları üzerinden elde edilen dokümanlarda kırsal alanda elinde uzun namlulu silah ile çekilmiş fotoğraf karesinde yer alması üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce gözaltına alınmıştı.
"ADLİ SİCİL KAYDI YOK" BAHANESİNE SARILDILAR
İBB'de yaşanan skandalın ardından belediye sözcüsü Murat Ongun Şafak Duran'ın adli sicil kaydının temiz olduğunu açıklamıştı. SABAH ulaştığı yeni bilgilere göre, Şafak D.'nin 19 Ekim 2020'de PKK/KCK/YPG/YDG-H Terör Örgütüne üye olmaktan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli işlem yapılan isimlerden olduğu ve yargılamasının da halen devam ettiği öğrenildi.
KESİNLEŞMİŞ CEZASI OLMADIĞI İÇİN SİCİLİ TEMİZ
Şafak Duran'ın ayrıca 16 Ocak 2021'de gözaltına alındığı, ancak henüz mahkeme safahatının başlamadığı, bu nedenle kadın hakkında mahkemece verilerek kesinleşmiş adli bir cezaya ait kayıt olmadığı tespit edilmiştir.
5352 sayılı Adli Sicil Kanunu uyarınca suç kayıtları ancak yetkili mahkeme tarafından onaylanarak kesinleşme şerhi ile kesinleştirildikten sonra adli sicil sistemine işleniyor. Bu çerçevede devam eden soruşturma ve kovuşturma bilgileri adli sicil sistemine işlenmiyor. "Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi" ile "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması" kararları ise adli sicil sistemine işlenilmesine rağmen, ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet savcısı veya mahkeme tarafından istenmesi halinde veriliyor. Buna bağlı olarak bu kayıtlar adli sicil belgelerinde görülmüyor. Bu kapsamda Şafak D.'nin de adli sicil belgesinde "Adli Sicil Kaydı Yoktur" ve "Adli Sicil Arşiv Kaydı Yoktur" şeklinde ibare bulunuyor.
ARŞİV ARAŞTIRMASINDA ÖRGÜT ÜYELİĞİ GÖRÜLÜYOR
İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'nin Şafak Duran hakkında herhangi bir arşiv araştırması veya güvenlik soruşturması talebinde bulunmadığı ve dolayısıyla kadınla ilgili arşiv araştırması veya güvenlik soruşturması yapılmadığı belirlendi.
İBB KANUNA RAĞMEN ARŞİV ARAŞTIRMASI
Şafak Duran'ın 1 Haziran 2021 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde "Sosyal Çalışmacı" görev unvanıyla işe başladığı, Adli Sicil Belgesi'nin ise, 03 Haziran 2021 tarihinde saat 17:03'te, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne verilmek üzere e-devlet sistemi üzerinden alındığı belirlendi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 17 Nisan 2021 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu'na göre şahıs hakkında yapılması gereken "Arşiv Araştırması" işlemi yapılmadan, Şafak Duran'ı 01 Haziran 2021 tarihinde işe başlattığı ortaya çıktı.
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