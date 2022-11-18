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Haberler Galeri İstanbul'u kana bulayan terörist Ahlam Albashir'in Taksim Meydanı'na bombayla indiği araç deşifre oldu

İstanbul'u kana bulayan terörist Ahlam Albashir'in Taksim Meydanı'na bombayla indiği araç deşifre oldu

İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin ölümüne sebep olan terörist Ahlam Albashir'in patlamadan tam 1 saat öncesinde korsan taksi aracı ile Taksim meydanında indiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde teröristin çantayı araçtan alarak sırtına taktığı görülürken, patlamanın ardından bombaya ait şarapnel parçaları emniyet güçleri tarafından delil olarak toplandı. Öte yandan teröristin saldırıdan hemen önce alışveriş yaptığı ve makyaj malzemesi aldığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 18.11.2022 13:01 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 13:16
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İstanbul’u kana bulayan terörist Ahlam Albashir’in Taksim Meydanı’na bombayla indiği araç deşifre oldu

İstanbul İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da meydana gelen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıyı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashir'in de arasında olduğu 49 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

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İstanbul’u kana bulayan terörist Ahlam Albashir’in Taksim Meydanı’na bombayla indiği araç deşifre oldu

Gözaltına alınan 2 kişinin ise emniyet ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Geniş güvenlik önlemleri altında zırhlı araçlarla adliyeye getiren şüphelilerin ifadesini 29 savcı ve iki basşavcıvekili tarafından alındı.

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İstanbul’u kana bulayan terörist Ahlam Albashir’in Taksim Meydanı’na bombayla indiği araç deşifre oldu

TUTUKLANDILAR
Tutuklanma talebiyle sevk edilen Ahlam Albashir ve Ammar Jarkas'ın aralarında bulunduğu 17 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüphelinin ise şehri terk etmeme adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklama gerekçesinde hakimlik, şüphelini Ahlam Albashır'ın olay günü Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde patlayıcı bombayı bırakması sonucu Yusuf Meydan, Ecrin Meydan, Adem Topkara, Elif Topkara, Arzu Özsoy, Mukaddes Elif Topkara'nın hayatını kaybettiğini ifade etti. Gerekçede eylemin PKK/KCK/YPG bölücü terör örgütü tarafından ülkenin devlet, birlik ve bütünlüğünü bozma amacıyla planlandığını vurgulandı.


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İstanbul’u kana bulayan terörist Ahlam Albashir’in Taksim Meydanı’na bombayla indiği araç deşifre oldu

ARAÇLA TAKSİM MEYDANINDA BIRAKTILAR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yaşanan hain saldırya yönelik yeni bilgilere ulaşıldı. Teröristin beyaz renkli bir araçla olay günü saat 15:16'da Taksim meydanında sırtında bomba yüklü çanta ile indiği görülüyor.


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İstanbul’u kana bulayan terörist Ahlam Albashir’in Taksim Meydanı’na bombayla indiği araç deşifre oldu

İSTİKLAL CADDESİNDE ALIŞVERİŞ YAPTI
İstiklal caddesine yürüyerek giren teröristin bir mağazaya girerek alışveriş yaptığı ve parasını nakit olarak ödediği görülürken, başka bir görüntüde ise eczanede alışveriş yaptığı saptandı.