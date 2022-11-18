18 Kasım 2022, Cuma
İstanbul'u kana bulayan terörist Ahlam Albashir'in Taksim Meydanı'na bombayla indiği araç deşifre oldu
İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin ölümüne sebep olan terörist Ahlam Albashir'in patlamadan tam 1 saat öncesinde korsan taksi aracı ile Taksim meydanında indiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde teröristin çantayı araçtan alarak sırtına taktığı görülürken, patlamanın ardından bombaya ait şarapnel parçaları emniyet güçleri tarafından delil olarak toplandı. Öte yandan teröristin saldırıdan hemen önce alışveriş yaptığı ve makyaj malzemesi aldığı ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 18.11.2022 13:01 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 13:16
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