Taksim bombacısını saklayan Ferhat Habeş ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Saldırı hazırlığındaki kardeşini Mehmetçik etkisiz hale getirmiş

Edinilen bilgiye göre, bölücü terör örgütü PKK/PYD'ye bağlı bir hücre tarafından 13 Kasım 2022 Pazar günü bombalı bir terör saldırısı gerçekleştirilmiş, olayda ikisi çocuk 6 kişi yaşamını yitirirken 81 kişi de yaralanmıştı.

Menfur saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma çok yönlü olarak devam ederken, bombayı beton saksı kenarına yerleştiren kadın terörist Ahlam Al Bashir ve bu teröriste lojistik destek sağlayan PKK/YPG'nin Suriye ağıyla bağlantılı 17 kişi gece geç saatlere kadar süren duruşmada tutuklanmıştı.