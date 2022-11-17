Son dakika: Taksim bombacısı Ahlam Albashir'i taşıyan taksicinin ifadesi ortaya çıktı: 700 liraya keşif! İşte balkondaki kıyafetlerinin gizemi
Son dakika... İstanbul İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamaya ilişkin aralarında Ahlam Albashir'in de olduğu 49 kişi adliyeye sevk edildi. Sevk edilen şüphelilerin arasında Ahlam Albashir'i keşif için Taksim'e götüren korsan taksici de yer aldı. Suriye uyruklu olduğu öğrenilen taksicinin ifadesinde, "1 kez Fatih'e 3 kez de Taksim'e götürdüm. Sonra da 'gel beni al' diyordu. Alıp evine bırakıyordum. Karşılığında 600-700 lira aldım" dediği öğrenildi. Öte yandan Albashir'in saldırı anında giydiği kıyafetler de savcılık tarafından detaylı şekilde araştırılıyor.
İstanbul İstaiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da meydana gelen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıyı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashir'in de arasında olduğu 49 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Gözaltına alınan 2 kişinin ise emniyet ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Geniş güvenlik önlemleri altında zırhlı araçlarla adliyeye getiren şüphelilerin ifadesini 29 savcı ve iki basşavcıvekili tarafından alındığı öğrenildi.
"3 KEZ TAKSİM'E GÖTÜRDÜM"
Gözaltına alınan şüphelilerden birinin de bomba dolu çantayı İstiklal Caddesi'ne götüren şüpheli Ahlam Albashir'i daha önce Taksim'e götüren korsan taksici olduğu öğrenildi. Milliyet'in haberine göre Suriye uyruklu olduğu öğrenilen şoförün savcılığa verdiği ifadede, Albashir'in kendisini telefonla arayarak çağırdığını söyleyerek, "1 kez Fatih'e 3 kez de Taksim'e götürdüm. Sonra da 'gel beni al' diyordu. Alıp evine bırakıyordum. Karşılığında 600-700 lira aldım" dediği öğrenildi.
KIYAFETLERİN ÖNEMİ
Öte yandan savcılığın Albashir'in saldırı esnasında giydiği kıyafetleri üzerinde durduğu öğrenildi. Şüphelinin saldırıda kullandığı kıyafeti başka nerede giydiği ve şüphelinin yakalandığı sırada balkonda olan kıyafetleri oraya kimin neden koyduğu araştırılıyor.
6 MASUMUN KATİLİ 'SURİYELİLER' HÜCRESİ
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı hain saldırının terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG içerisindeki yeni bir yapılanma olan "Suriyeliler" hücresi tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.
Gözaltına alınan isimlerden ikisinin, karı-koca görüntüsündeki teröristleri yurt dışına kaçırmakla görevlendirilen Ahmet ve Ammar Jarkas kardeşler olduğu öğrenilirken, bir diğer kritik ismin ise bombacı iki teröristi olay günü Taksim'e götüren Yasir El Korali isimli şahıs olduğu öğrenildi.
Saldırının kilit ismi olarak bilinen ve bombayı Ahlam Albashir'e teslim edip ortadan kaybolan, en son Amman Jarkas tarafından Edirne'ye götürüldüğü belirlenen Bilal Hassan'ın yakalanması için de çalışmalar devam ediyor.
İKİ KARDEŞ YAKALANDI
İstiklal Caddesi'ndeki kanlı saldırının ardından başlatılan operasyonlarda aralarında lojistik destek veren isimlerden teröristleri gizleyip saklayanlara kadar 48 ismi gözaltına alan polis, saldırının kilit ismi olarak aradığı, bombayı bırakan Ahlam Albashir ile kocası rolündeki Bilal Hassan isimli teröristi yurt dışına kaçırmakla görevlendirilen Ahmet ve Ammar Jarkas isimli kardeşleri yakalayarak gözaltına aldı.
Yapılan araştırmalarda, saldırının terör örgütü YPG içerisindeki "Suriyeliler" grubu olarak adlandırılan bir hücre tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.
Ahmet Jarkas'ın kadın terörist Ahlam Albashir'i Yunanistan'a kaçırmak üzere Esenler'deki evden alıp Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ndeki eve götürdüğü; kardeşi Amman Jarkas'ın ise terörist Albashir ile Taksim'e gelip bombayı kendisine veren Bilal Hassan'ı yurt dışına kaçırmak üzere Edirne'ye kadar götüren şahıs olduğu öğrenildi.
Saldırı sonrasında terörist Ahlam Albasir'in bir araçla Esenler'den Küçükçekmece'ye gittiğini belirleyen polisin, aracın belirlendiği görüntülerden plakadaki harf gruplarından yola çıkıp adeta iğneyle kuyu kazarak sonuca gittiği öğrenildi.
Plakanın harf grubunun yabancılara verilen ME (misafir araç) plaka olduğunu belirleyen polisin, otomobile marka ve model yılıyla eşleşen tüm "ME" plakalı araçları inceleyerek ulaşıldığı öğrenildi. Polis, aracın Ahmet Jarkas'a ait olduğunu tespit etti. Yakalanıp sorguya alınan ve Ahlam Albasir'i aracına aldığını itiraf eden Jarkas, Küçükçekmece Kanarya Mahallesin'deki adresi gösterdi. Düzenlenen baskında ise Ahlam Albashir, 9 Suriyeliyle birlikte yakalandı. Terörist Albashir ile dört ay önce karı koca görünümünde kaçak yollarla yurda giriş yapıp olay günü Albashir'le birlikte Yasir El Korali'nin kullandığı korsan taksiyle Taksim'e kadar gelip bombalı çantayı kendisine veren kilit isim Bilal Hassan'ın aranmasına devam ediliyor.
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