Son dakika: Taksim bombacısı Ahlam Albashir’i taşıyan taksicinin ifadesi ortaya çıktı: 700 liraya keşif! İşte balkondaki kıyafetlerinin gizemi

"3 KEZ TAKSİM'E GÖTÜRDÜM"

Gözaltına alınan şüphelilerden birinin de bomba dolu çantayı İstiklal Caddesi'ne götüren şüpheli Ahlam Albashir'i daha önce Taksim'e götüren korsan taksici olduğu öğrenildi. Milliyet'in haberine göre Suriye uyruklu olduğu öğrenilen şoförün savcılığa verdiği ifadede, Albashir'in kendisini telefonla arayarak çağırdığını söyleyerek, "1 kez Fatih'e 3 kez de Taksim'e götürdüm. Sonra da 'gel beni al' diyordu. Alıp evine bırakıyordum. Karşılığında 600-700 lira aldım" dediği öğrenildi.

KIYAFETLERİN ÖNEMİ

Öte yandan savcılığın Albashir'in saldırı esnasında giydiği kıyafetleri üzerinde durduğu öğrenildi. Şüphelinin saldırıda kullandığı kıyafeti başka nerede giydiği ve şüphelinin yakalandığı sırada balkonda olan kıyafetleri oraya kimin neden koyduğu araştırılıyor.