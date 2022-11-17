Taksim’deki hain saldırıda hayatını kaybedenler İstiklal Caddesi’nde anılıyor! O anlar dron ile görüntülendi

Terör örgütünün adını anmadan yapılan her açıklamayı dernek olarak samimiyetsiz ve ilkesiz bulduklarını, yok hükmünde saydıklarını ifade eden Metiner, "Bu ülkenin Kürtleri ve Türkleri kardeştirler. Bu devlet ve vatan hepimizin. İstiklalimize yöneltilmiş menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz." dedi.