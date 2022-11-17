Taksim’deki hain saldırıda hayatını kaybedenler İstiklal Caddesi’nde anılıyor! O anlar dron ile görüntülendi
İstanbul’un İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybedenler, olayın yaşandığı alana karanfiller bırakılarak anılıyor. Demokrasi ve Birlik Derneği Başkanı Mehmet Metiner de patlamanın yaşandığı alanı ziyaret ederek, platforma karanfiller bıraktı ve dua okudu. Metiner, "Bu ülkenin Kürtleri ve Türkleri kardeştirler. Bu devlet ve vatan hepimizin. İstiklalimize yöneltilmiş menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz." dedi.
Taksim İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin ölmesine, 81 kişinin yaralanmasına yol açan bombalı saldırının ardından olayın yaşandığı alana kurulan platforma ziyaretler sürüyor.
Vatandaşlar ile yerli ve yabancı turistler, saldırının meydana geldiği alana kurulan platforma gelerek, karanfiller bırakıyor. Kimi vatandaşlar dua ederek, yaşamını yitirenleri yad ediyor.
DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ
İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk ve hayatını kaybedenlerin anıldığı platforma ziyaretler dron ile görüntülendi. Görüntülerde, Türk bayrakları ile donatılan caddenin yine çok sayıda insanı misafir ettiği görülüyor.
Vakıflar Genel Müdürlüğü, Sivas Konfederasyonu temsilcileri ve gaziler, platforma karanfil bırakarak dua etti.
"İSTİKLALİMİZE YÖNELTİLMİŞ MENFUR SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUZ"
Demokrasi ve Birlik Derneği Başkanı Mehmet Metiner de patlamanın yaşandığı alanı ziyaret ederek, platforma karanfiller bıraktı ve dua okudu.
Metiner, gazetecilere yaptığı açıklamada terörün "çok acımasız, kalleş ve namert" olduğunu belirterek, kimin yaptığına bakmaksızın terörün her çeşidinin lanetlenmesi gerektiğini söyledi.
Terör örgütünün adını anmadan yapılan her açıklamayı dernek olarak samimiyetsiz ve ilkesiz bulduklarını, yok hükmünde saydıklarını ifade eden Metiner, "Bu ülkenin Kürtleri ve Türkleri kardeştirler. Bu devlet ve vatan hepimizin. İstiklalimize yöneltilmiş menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz." dedi.
Metiner, "Bizim için, terör örgütünün kendisi ve terör örgütünün siyasetini, yandaşlığını yapan parti arasında fark yoktur. Bu terör örgütünün gerçekleştirdiği eylemin asıl faillerini bildikleri halde 'seçim öncesi dizayn' diyerek kendi devletini suçlayan içimizdeki mankurtları da asıl olayı gerçekleştirenlerden tehlikeli bulduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
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