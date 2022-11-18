HaberlerGaleriTaksim'e bombayı bırakan terörist Ahlam Albashır'ın yeni görüntüleri çıktı! Esenler’de böyle kameralara yansıdı! Saat 13.30’da…
Taksim'e bombayı bırakan terörist Ahlam Albashır'ın yeni görüntüleri çıktı! Esenler’de böyle kameralara yansıdı! Saat 13.30’da…
İstiklal Caddesi'ne bombalı saldırı gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashır'ın Taksim'e gidişinden kısa bir zaman önce Esenler'de telefonla konuşarak ilerlemesi kameraya saniye saniye yansıdı. Alçak terörist Albashır, Esenler'de kaldığı atölyenin yakınında telefonla ilerlediği yansıyor.
Giriş Tarihi: 18.11.2022 10:42Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 10:44