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Haberler Galeri Taksim'e bombayı bırakan terörist Ahlam Albashır'ın yeni görüntüleri çıktı! Esenler’de böyle kameralara yansıdı! Saat 13.30’da…

Taksim'e bombayı bırakan terörist Ahlam Albashır'ın yeni görüntüleri çıktı! Esenler’de böyle kameralara yansıdı! Saat 13.30’da…

İstiklal Caddesi'ne bombalı saldırı gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashır'ın Taksim'e gidişinden kısa bir zaman önce Esenler'de telefonla konuşarak ilerlemesi kameraya saniye saniye yansıdı. Alçak terörist Albashır, Esenler'de kaldığı atölyenin yakınında telefonla ilerlediği yansıyor.

Giriş Tarihi: 18.11.2022 10:42 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 10:44
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Taksim’e bombayı bırakan terörist Ahlam Albashır’ın yeni görüntüleri çıktı! Esenler’de böyle kameralara yansıdı! Saat 13.30’da…

İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı gerçekleşren Ahlam Albashır'ın Esenler'de yeni görüntüleri çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Taksim’e bombayı bırakan terörist Ahlam Albashır’ın yeni görüntüleri çıktı! Esenler’de böyle kameralara yansıdı! Saat 13.30’da…

Teröristin üzerinde, Taksim'deki kıyafetler var fakat elinde çanta veya poşet yok. Hararetli şekilde telefonla konuşarak ilerleyen kadının kameraya yansıdığı saat ise 13.30 suları.

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Taksim’e bombayı bırakan terörist Ahlam Albashır’ın yeni görüntüleri çıktı! Esenler’de böyle kameralara yansıdı! Saat 13.30’da…

TAKSİM BOMBACISININ ESENLER'DEKİ 4 AYLIK SÜRECİ NASIL BAŞLADI?

İstanbul'da 13 Kasım Pazar günü düzenlenen bombalı saldırının faili PKK'lı terörist Ahlam Albashir, emniyetteki ifadesinde terör örgütüne nasıl katıldığını itiraf etti.

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Taksim’e bombayı bırakan terörist Ahlam Albashır’ın yeni görüntüleri çıktı! Esenler’de böyle kameralara yansıdı! Saat 13.30’da…

ALÇAK TERÖRİST AHLAM ALBASHİR'IN İFADESİ

Terörist Albashir'in, İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube'de alınan ifadesinde, terör örgütü PKK/YPG ile ilk temasının 2017'de Münbiç'te tanışıp sevgili olduğu Ahmed A. adlı bir YPG mensubu üzerinden olduğunu söylediği öğrenildi.

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Taksim’e bombayı bırakan terörist Ahlam Albashır’ın yeni görüntüleri çıktı! Esenler’de böyle kameralara yansıdı! Saat 13.30’da…

Alınan bilgiye göre Albashir, Ahmed A.'nın kendisini örgütsel faaliyetlere yönlendirdiğini ifade ederek, "Tanışıp sevgili olduktan sonra Ahmed A. Cerablus'a gitti, arkasından da ben gittim.