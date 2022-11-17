Son dakika: Taksim’deki terör saldırısında yeni detay: Terörist Ahlam Albashir’e saldırı talimatı ABD menşeli hattan gelmiş

ZIRHLI ARAÇLA GETİRİLDİ

İstiklal Caddesi'ne bombalı saldırı düzenleyen kadın terörist Ahlam Albashır ve diğer şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi. Ahlam Albashır, zırhlı araçla sağlık kontrolüne getirildi. Şüphelilere hastane çıkışında çevredekiler tepki gösterdi. Daha sonra zırhlı araçla Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan ve sağlık kontrolünden geçirilen diğer şüpheliler de adliyeye getirildi.

Teröristin patlama öncesi ve sonrasında sürekli telefonla görüştüğü ve yönlendirildiği belirlendi. Teröristin üzerinde ve kaldığı adreslerde yapılan aramalarda üç ayrı GSM hattı ele geçirildi. Albashir'in, üç GSM hattının kendisi tarafından kullanıldığını da kabul ettiği öğrenildi. Teröristin kullandığı ABD menşeli hattın kendisine Ayn El Arap'taki kamptan ayrılırken örgüt mensuplarınca verildiğini ve örgütün Suriye'deki mensuplarıyla bu hat üzerinden görüştüklerini ifade ettiği öğrenildi.