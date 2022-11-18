18 Kasım 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Taksim bombacısı Ahlam Albashir'in 3 yalanı: Hepsini ele verdi! Çapraz sorguda çözdüler

Taksim bombacısı Ahlam Albashir'in 3 yalanı: Hepsini ele verdi! Çapraz sorguda çözdüler

İstiklal Caddesi'ndeki alçak saldırının bombacısı Suriyeli Ahlam Albashir, sorgusunda nasıl terörist olduğunu anlattı. Terörist, "YPG/PYD'li Ahmed A. ile 2017 yılında tanıştım. Sevgili olduk. Ahmed beni örgütle tanıştırdı. O Cerablus'a gidince irtibatımız koptu ama örgütle bağım kopmadı." dedi. İfadesinde bu sözlerle terör örgütüyle bağlantısını kabul eden terörist Ahlam Albashir yalana da başvurdu. İşte 3 yalanı...

Giriş Tarihi: 18.11.2022 09:34 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 09:43
  • 1
  • 33
Taksim bombacısı Ahlam Albashir’in 3 yalanı: Hepsini ele verdi! Çapraz sorguda çözdüler

Hain saldırıdan 10 saat sonra saklandığı Küçükçekmece'deki evde kıskıvrak yakalanan Suriyeli Ahlam Albashir'in polisteki ifadesi ortaya çıktı. İstanbul Terörle Mücadele'de sorgulanan Ahlam Albashir gergin tavırlar sergiledi. Zaman zaman sustu. Ancak tecrübeli polislerin nokta atışı sorularıyla örgütle nasıl bağ kurduğunu, Türkiye'ye nasıl girdiklerini, kimlerin yardım ettiğini tek tek anlattı. Albashir ifadesinde özetle şunları söyledi:

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 33
Taksim bombacısı Ahlam Albashir’in 3 yalanı: Hepsini ele verdi! Çapraz sorguda çözdüler

400 LİRAYLA YOLLADILAR

"2017 yılında YPG/PYD üyesi Ahmed A. ile tanıştım. Sevgili olduk. Ona âşıktım. Beni örgüt üyeleriyle tanıştırdı. Bana çeşitli görevler teklif edildi. Ahmed daha sonra Cerablus'a gitti ve irtibatımız koptu. Ancak örgüt üyeleriyle bağım devam etti.

  • 3
  • 33
Taksim bombacısı Ahlam Albashir’in 3 yalanı: Hepsini ele verdi! Çapraz sorguda çözdüler

Örgütün yöneticilerinden olan Hacı, Cerablus'a gitmem için görev verdi. Ben o görevi kabul etmedim. Afrin'de zengin biri olan Hasan yanıma geldi. Örgütün istihbarat biriminde görevli olduğunu söyledi. Hacı'nın benimle görüşmek istediğini, bana özel bir görev vereceğini anlattı. Hacı, 400 TL ve 2 telefon verip beni İdlib'e gönderdi. Burada Bilal Hassan'la buluştum. Bilal Hassan Arap değildi, Türkler'den nefret ediyordu. Bize evli gibi davranmamız gerektiği söylendi.

  • 4
  • 33
Taksim bombacısı Ahlam Albashir’in 3 yalanı: Hepsini ele verdi! Çapraz sorguda çözdüler

KONUM VERDİLER

Bizi 27 Temmuz 2022'de bizi İdlib'den Hatay'a geçirdiler. Bizi karşılayan kişi arabasına aldı, İstanbul'a getirdi. Yolda Bilal Hassan'ın telefonuna bir konum attılar. O adrese geçtik. Burası, Arap olmadığını bildiğim Ferhat Habeş'in Esenler'deki adresiydi. İki kez Taksim'e gittim. Beni otomobiliyle Yasir El Korali götürüp getirdi. Bilal ise hiç dışarı çıkmadı.

  • 5
  • 33
Taksim bombacısı Ahlam Albashir’in 3 yalanı: Hepsini ele verdi! Çapraz sorguda çözdüler

İFADEDEKİ YALANLAR

Hürriyet'in haberine göre Ahlam Albashir ifadesinde terör örgütüyle bağlantısını kabul etti ancak yalana da başvurdu. İşte 3 yalanı: