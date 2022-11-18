Taksim bombacısı Ahlam Albashir’in 3 yalanı: Hepsini ele verdi! Çapraz sorguda çözdüler

Örgütün yöneticilerinden olan Hacı, Cerablus'a gitmem için görev verdi. Ben o görevi kabul etmedim. Afrin'de zengin biri olan Hasan yanıma geldi. Örgütün istihbarat biriminde görevli olduğunu söyledi. Hacı'nın benimle görüşmek istediğini, bana özel bir görev vereceğini anlattı. Hacı, 400 TL ve 2 telefon verip beni İdlib'e gönderdi. Burada Bilal Hassan'la buluştum. Bilal Hassan Arap değildi, Türkler'den nefret ediyordu. Bize evli gibi davranmamız gerektiği söylendi.