18 Kasım 2022, Cuma
Taksim bombacısı Ahlam Albashir'in 3 yalanı: Hepsini ele verdi! Çapraz sorguda çözdüler
İstiklal Caddesi'ndeki alçak saldırının bombacısı Suriyeli Ahlam Albashir, sorgusunda nasıl terörist olduğunu anlattı. Terörist, "YPG/PYD'li Ahmed A. ile 2017 yılında tanıştım. Sevgili olduk. Ahmed beni örgütle tanıştırdı. O Cerablus'a gidince irtibatımız koptu ama örgütle bağım kopmadı." dedi. İfadesinde bu sözlerle terör örgütüyle bağlantısını kabul eden terörist Ahlam Albashir yalana da başvurdu. İşte 3 yalanı...
Giriş Tarihi: 18.11.2022 09:34 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 09:43
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