HaberlerGaleriTaksim bombacısı Ahlam Albashir'in keşif görüntüleri ortaya çıktı! Terörist farklı kıyafetli ve elinde yine gül var
Taksim bombacısı Ahlam Albashir'in keşif görüntüleri ortaya çıktı! Terörist farklı kıyafetli ve elinde yine gül var
SON DAKİKA! Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki hain ve kalleş terör saldırısını gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir (23)'in İstiklal Caddesi'ne keşif için geldiği görüntüler ortaya çıktı. 4 Kasım günü İstiklal Caddesi'ndeki keşfini yapan teröristin katliam gününde olduğu gibi elinde gül ile kalabalık arasında ilerlediği görülüyor.