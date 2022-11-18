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Taksim bombacısı Ahlam Albashir'in keşif görüntüleri ortaya çıktı! Terörist farklı kıyafetli ve elinde yine gül var

SON DAKİKA! Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki hain ve kalleş terör saldırısını gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir (23)'in İstiklal Caddesi'ne keşif için geldiği görüntüler ortaya çıktı. 4 Kasım günü İstiklal Caddesi'ndeki keşfini yapan teröristin katliam gününde olduğu gibi elinde gül ile kalabalık arasında ilerlediği görülüyor.

Sabah
Giriş Tarihi: 18.11.2022 09:02 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022 09:17
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Taksim bombacısı Ahlam Albashir’in keşif görüntüleri ortaya çıktı! Terörist farklı kıyafetli ve elinde yine gül var

İstanbul Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'ndeki hain ve kalleş terör saldırısını gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir (23)'in İstiklal Caddesi'ne keşif için geldiği görüntüler ortaya çıktı. Saldırı için 4 Kasım'da İstiklal Cddesi'ndeki keşif yapan teröristin katliam gününde olduğu gibi elinde gül ile İkalabalık arasında ilerlediği görülüyor.

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Taksim bombacısı Ahlam Albashir’in keşif görüntüleri ortaya çıktı! Terörist farklı kıyafetli ve elinde yine gül var

Geçtiğimiz Pazar günü Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde yaşanan ve altı vatandaşımızın yaşamını yitirdiği, 101 kişinin ise yaralandığı bombalı hain terör saldırısını gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir (23'in İstiklal Caddesi'ndeki keşif görüntüleri ortaya çıktı.

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Taksim bombacısı Ahlam Albashir’in keşif görüntüleri ortaya çıktı! Terörist farklı kıyafetli ve elinde yine gül var

BU KEZ FARKLI KIYAFET

SABAH'ın ulaştığı son dakika görüntüleri 4 Kasım tarihli… Katil Ahlam Albashir 4 Kasım 2022 günü saat 17.30'da keşif için İstiklal Caddesi'ne geliyor. Bu kez üzerinde mavi bir kot pantolon var. Başı ise olay günündeki gibi siyah bir başörtüsü ile kapalı. Elinde yine gül bulunan Albashir İstiklal'de kalabalık arasında ilerliyor.

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Taksim bombacısı Ahlam Albashir’in keşif görüntüleri ortaya çıktı! Terörist farklı kıyafetli ve elinde yine gül var

KATİLİ İSTİKLALE GETİREN KORSAN TAKSİCİ

Katil kadını o gün İstiklal'e getiren ise yine örgüt kontrolündeki Yasir Alkoralı isimli korsan taksici. Bu korsan taksici katili 3 kez İstiklal Caddesi'ne getiren isim.

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Taksim bombacısı Ahlam Albashir’in keşif görüntüleri ortaya çıktı! Terörist farklı kıyafetli ve elinde yine gül var

Aynı zamanda 6 kişinin ölümüne 101 kişinin yaralanmasına yolaçan bombayı da 13 Kasım'da Yasir 34 MG… plakalı beyaz aracı ile Taksim'e taşımıştı.