Taksim bombacısının ifadesinin detayları ortaya çıktı: Cerablus’a gitmeyi reddettim İstanbul’a gönderildim
İstiklal Caddesi'ne bombayı bırakan terörist Ahlam Albashır'ın emniyetteki ifadesinde Temmuz ayında 'Hacı' kod adlı terörist tarafından Türkiye'ye gönderildiğini ve 2 kere Taksim'de keşif yaptığını söylediği öğrenildi. Ahlam Albashır, Bilal Hassan isimli teröristin ise evden hiç çıkmadığını söylediği belirtildi.
Giriş Tarihi: 17.11.2022
14:34 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022
14:35
Beyoğlu Taksim’deki İstiklal Caddesi'ne pazar günü PKK/YPG silahlı terör örgütü mensubu olduğu tespit edilen Ahlam Albashır tarafından bomba bırakıldı.
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"HACI BİZE 400 LİRA PARA VE 2 TANE TELEFON VERDİ" Albashır'in emniyetteki ifadesi tamamlandı ve bu sabah adliyeye sevk edildi. Albashır ifadesinde Türkiye'ye gelmesinden patlama gününe kadar geçen süreci anlattı.
Münbiç'teyken 'Hacı' kod adlı terörist tarafından önce Cerablus'a gitmek üzere görevlendirildiğini ancak bu görevi kabul etmediğini bunun üzerine Türkiye görevi verildiğini anlatan Albashır'ın, "
Hacı 2022 Temmuz ayında bana Cerablus'a gitmem için görev verdi. Ben o görevi kabul etmedim. Sonra bölgenin zenginlerinden biri olan aynı zamanda YPG'nin sözde İstihbarat birimindem olduğunu öğrendiğim Hasan diye biri bana geldi ve Hacı seni yanına çağırıyor sana çok önemli bir görev verecek dedi. Ben de Hasan'la birlikte Hacı'nın yanına gittim.
Hacı bana 'Madem Cerablus'a gitmiyorsun o zaman Bilal'le birlikte Türkiye'ye gideceksin' dedi. Ben de Türkiye'ye gelmeyi kabul ettim. Hacı bize 400 lira para ve 2 tane telefon verdi. Giriş için bütün ayarlamaları yaptıklarını söyledi. Sonra İdlib'te Bilal'le buluştuk. Bilal'i ilk defa İdlib'te gördüm. 27 Temmuz'da Hatay'a geldim. Oradan da doblo tarzı bir araçla İstanbul'a geldim. Bilal bana Türklerden nefret ettiğini söyledi. Bilal'in telefonuna bir konum geldi. Araç şoförü diğerlerini indirdi beni ve Bilal'i de konumdaki adrese Ferhat Habeş isimli adamın evine götürdü" dediği öğrenildi.
"BİLAL HİÇ DIŞARI ÇIKMADI BEN 2 KERE KEŞİF İÇİN TAKSİME GİTTİM" İstanbul'a geldikten sonra Ferhat Habeş'e ait atölyede çalışmaya başladıklarını, bu süreçte Bilal'in hiç dışarı çıkmadığını kendisinin de saldırıdan önce 2 kere Yasir K. ile birlikte keşif yapmak için Taksim'e gittiğini belirten Albashır'ın, " O süreçte hiç gezmedim. Bilal de hiç dışarı çıkmadı. Son bir ay içerisinde 2 kere Taksim'e geldim keşif yapmak için. En son saldırıdan 11 gün önce gittim Taksim'e. Her seferinde Yasir isimli kişi götürdü beni. Pazar günü öğleden sonra Bilal, Yasir ve ben birlikte yola çıktık. Taksim'e geldik.