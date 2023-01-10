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Toplu ulaşımda zam şampiyonu İBB oldu! CHP'li Ekrem İmamoğlu 'Gerekirse kar etmezsiniz' diyordu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.01.2023 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023
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Toplu ulaşımda zam şampiyonu İBB oldu! CHP’li Ekrem İmamoğlu ’Gerekirse kar etmezsiniz’ diyordu

2019 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerde göreve gelen Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaatleri arasında toplu ulaşımı ucuzlatma da bulunuyordu. CHP'li İmamoğlu'nun İBB Başkanlığında, megakentte tam bilet fiyatı 3 kat arttı. 2023 yılı itibarıyla toplu ulaşım tam 9,90 lira, öğrenci 4,83 liradan ücretlendiriliyor.

1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla illerde yeni toplu ulaşım tarifeleri uygulanmaya başlandı.

16 milyonu aşkın vatandaşın yaşadığı İstanbul'da toplu ulaşım cep yakmaya başladı.

"ULAŞIM KESİNLİKLE UCUZLAYACAK"

2019 yılı yerel seçimlerinde "İstanbul'da ulaşım ücretlerini sembolik değerlere düşüreceğiz. Ulaşım kesinlikle ucuzlayacak. Yani ulaşım böyle bir kentte kar edilecek bir alan değildir. Gerekirse kar etmezsiniz de." sözleriyle ulaşım vaadi veren Ekrem İmamoğlu'nun İBB başkanlığı süresinde toplu ulaşım ücreti 3'e katlandı. 2019 yılında 3,5 lira olan tam elektronik bilet ücreti, 1 Ocak itibarıyla 9,90 liraya, öğrenci elektronik bilet ücreti 4,83 liraya yükseltildi.

CHP BELEDİYELERİ ÇİFT HANE SINIRINDA

Toplu ulaşımda CHP ile AK Parti belediyelerinin uyguladığı tarifelere bakıldığında aradaki fark göze çarptı. Belediye hizmeti CHP'li başkanın yönetiminde verilen İzmir'de toplu ulaşımda tam biniş ücretini 7,50 TL'den öğrenci biniş ücretini ise 2,54 TL'den uygulanıyor. Ankara'da ise 15 Ocak 2023 tarihi itibarıyla tam biletin fiyatı 9,5 liraya, öğrenci biletinin fiyatı 4,75 liraya yükselecek.

AK PARTİ BELEDİYELERİNDE ULAŞIM DAHA UCUZ

AK Parti belediyelerinde ise sınırlı artışlar yapılarak vatandaşın ulaşım sıkıntısı çözülüyor. Konya, Kayseri ve Bursa'daki toplu ulaşım tarifeleri İstanbul, Ankara ve İzmir'in epey gerisinde.

Konya'da tam elektronik bilet 4.50 liradan, öğrenci bileti 2,5 liradan uygulanıyor. Kayseri'de tam 6,5 lira, öğrenci 2,90 lira olarak ücretlendirilirken Bursa'da ise tam 6,50 lira, öğrenci 3 liradan ulaşım imkanı buluyor. Maliyetlerin hemen hemen aynı olduğu düşünülürse bu farkın sebebi vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

HEM PAHALI HEM GÜVENSİZ

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