Toplu ulaşımda zam şampiyonu İBB oldu! CHP'li Ekrem İmamoğlu 'Gerekirse kar etmezsiniz' diyordu
2019 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerde göreve gelen Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaatleri arasında toplu ulaşımı ucuzlatma da bulunuyordu. CHP'li İmamoğlu'nun İBB Başkanlığında, megakentte tam bilet fiyatı 3 kat arttı. 2023 yılı itibarıyla toplu ulaşım tam 9,90 lira, öğrenci 4,83 liradan ücretlendiriliyor.
1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla illerde yeni toplu ulaşım tarifeleri uygulanmaya başlandı.
16 milyonu aşkın vatandaşın yaşadığı İstanbul'da toplu ulaşım cep yakmaya başladı.
"ULAŞIM KESİNLİKLE UCUZLAYACAK"
2019 yılı yerel seçimlerinde "İstanbul'da ulaşım ücretlerini sembolik değerlere düşüreceğiz. Ulaşım kesinlikle ucuzlayacak. Yani ulaşım böyle bir kentte kar edilecek bir alan değildir. Gerekirse kar etmezsiniz de." sözleriyle ulaşım vaadi veren Ekrem İmamoğlu'nun İBB başkanlığı süresinde toplu ulaşım ücreti 3'e katlandı. 2019 yılında 3,5 lira olan tam elektronik bilet ücreti, 1 Ocak itibarıyla 9,90 liraya, öğrenci elektronik bilet ücreti 4,83 liraya yükseltildi.
CHP BELEDİYELERİ ÇİFT HANE SINIRINDA
Toplu ulaşımda CHP ile AK Parti belediyelerinin uyguladığı tarifelere bakıldığında aradaki fark göze çarptı. Belediye hizmeti CHP'li başkanın yönetiminde verilen İzmir'de toplu ulaşımda tam biniş ücretini 7,50 TL'den öğrenci biniş ücretini ise 2,54 TL'den uygulanıyor. Ankara'da ise 15 Ocak 2023 tarihi itibarıyla tam biletin fiyatı 9,5 liraya, öğrenci biletinin fiyatı 4,75 liraya yükselecek.
AK PARTİ BELEDİYELERİNDE ULAŞIM DAHA UCUZ
AK Parti belediyelerinde ise sınırlı artışlar yapılarak vatandaşın ulaşım sıkıntısı çözülüyor. Konya, Kayseri ve Bursa'daki toplu ulaşım tarifeleri İstanbul, Ankara ve İzmir'in epey gerisinde.
Konya'da tam elektronik bilet 4.50 liradan, öğrenci bileti 2,5 liradan uygulanıyor. Kayseri'de tam 6,5 lira, öğrenci 2,90 lira olarak ücretlendirilirken Bursa'da ise tam 6,50 lira, öğrenci 3 liradan ulaşım imkanı buluyor. Maliyetlerin hemen hemen aynı olduğu düşünülürse bu farkın sebebi vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
HEM PAHALI HEM GÜVENSİZ
İstanbullular İETT otobüslerine binmek için o kadar ücret öderken, bir de otobüsler de yaşanan aksamalar, arızalar ve kazalar nedeniyle can güvenliğinden endişeli.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bedelli askerlik ne zaman açıklanacak? 2023 bedelli askerlik yerleri ne zaman belli olacak? Celp ve sevk tarihleri...
- EYT sonrası emeklilik tablosu netleşti! 1999 - 2000 - 2003 - 2008 prim gün yıl! Şartlar baştan aşağı sıralandı! 20 - 25 yıl süresi...
- 2023 TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ arsa kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte başlıyor?
- Gelinim Mutfakta 10 Ocak Salı PUAN DURUMU: Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını hangi yarışmacı kazandı?
- Geçici işçi kadro nedir, ne anlama geliyor? Geçici işçi kadro kimleri, hangi meslekleri kapsıyor? 300 işçi kadro...
- 7-8 Ocak ATA AÖF sınav sonuçları SORGULAMA ekranı! 2023 ATA AÖF açıköğretim final sonuçları ne zaman açıklanacak?
- İŞKUR TYP yeni alım açıklaması geldi mi? İŞKUR TYP 2023 güvenlik ve temizlik personel alımları ne zaman yapılacak? Başvuru şartları ve sayısı...
- ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2023 Ocak ABD enflasyon beklentisi nedir? Ekonomist yorumları...
- Rami Kışlası nerede, hangi semtte? Rami Kışlası Kütüphanesi ne zaman açılıyor, nasıl gidilir? Rami Kışlası YOL TARİFİ...
- SSK, Bağkur, 4C, EYT'li trink alacak! Emekliye 7.500 TL maaş gibi ödeme! Promosyon tablosu güncellendi! TEB, Türkiye Finansbank, Yapı Kredi...
- 2023 Takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? Takdir-teşekkür belgesi kaç puanla alınır? 4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf KARNE NOTU HESAPLAMA!
- EYT'de geri sayım... 2023 EYT Meclis'e ne zaman gelecek? EYT düzenlemesi ne zaman yürürlüğe girecek? SON GELİŞMELER!