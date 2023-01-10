Toplu ulaşımda zam şampiyonu İBB oldu! CHP’li Ekrem İmamoğlu ’Gerekirse kar etmezsiniz’ diyordu

AK PARTİ BELEDİYELERİNDE ULAŞIM DAHA UCUZ



AK Parti belediyelerinde ise sınırlı artışlar yapılarak vatandaşın ulaşım sıkıntısı çözülüyor. Konya, Kayseri ve Bursa'daki toplu ulaşım tarifeleri İstanbul, Ankara ve İzmir'in epey gerisinde.

Konya'da tam elektronik bilet 4.50 liradan, öğrenci bileti 2,5 liradan uygulanıyor. Kayseri'de tam 6,5 lira, öğrenci 2,90 lira olarak ücretlendirilirken Bursa'da ise tam 6,50 lira, öğrenci 3 liradan ulaşım imkanı buluyor. Maliyetlerin hemen hemen aynı olduğu düşünülürse bu farkın sebebi vatandaşlar tarafından merak ediliyor.