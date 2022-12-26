İETT motosiklete çarptı! 2 genç yaralandı

Arkadaşlarının yaralanmasına tanık olan diğer motosikletteki iki gençten Enes Çetin, "Kafeyi görünce gidip oturmak istedik. Kavşağa girmek için yaklaştığımız sırada otobüs gelip arkadaşlarımıza çarptı. Biri otobüse çarparak diğeri minibüsün önüne düşerek yaralandı" dedi.