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İETT motosiklete çarptı! 2 genç yaralandı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 26.12.2022 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022
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İETT motosiklete çarptı! 2 genç yaralandı

İstanbul’da iki katlı İETT otobüsü motosiklete çarptı. Motosiklette bulunan 2 genç yaralandı. İhbar üzerine gelen ambulans yaralı gençleri tedavisi için hastaneye kaldırırken, polis ekipleri kaza ile ilgili otobüs şoförünü gözaltına aldı.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde yaşanan kaza, dün akşam saatlerinde Üniversite Mahallesi Firuzköy Bulvarı'nda meydana geldi. Esenyurt-Taksim seferini yapan 34 HO 3966 plakalı İETT otobüsü, trafik lambalarına yaklaşırken iki ayrı motosiklette bulunan gençler kafeye gitmek üzere soldaki kavşağa yaklaştı.

Otobüs şoförü motosikletli gençleri görünce yavaşlamak istedi ancak, iki motosikletten birine çarptı. Motosikletteki gençlerden Alican Salman otobüsün ön camına çarparak savrulurken, arkadaşı Hazar Tahtacıoğlu, dönüş için bekleyen 34 M 5597 plakalı minibüsün önüne düştü.

Yaralı Salman ve Tahtacıoğu, ihbar üzerine gelen 112 Ambulansı ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Arkadaşlarının yaralanmasına tanık olan diğer motosikletteki iki gençten Enes Çetin, "Kafeyi görünce gidip oturmak istedik. Kavşağa girmek için yaklaştığımız sırada otobüs gelip arkadaşlarımıza çarptı. Biri otobüse çarparak diğeri minibüsün önüne düşerek yaralandı" dedi.

Polis, kaza ile ilgili otobüs şoförünü gözaltına alırken soruşturmaya başlandı.

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