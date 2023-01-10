"Ayrı aday" resti sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye tam destek! Hazine yardımının kesilmesine karşı çıktı
PKK'nın siyasi kolu HDP'nin, "terör örgütü ile organik bağının devam ettiği, Hazine kaynaklarının terör örgütüne aktarıldığı" gerekçesiyle hazine yardımlarına geçici olarak bloke kondu. Hazine yardımı askıya alınan HDP'ye, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan destek geldi. Partisinin grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Asla kabul etmiyoruz" ifadeleriyle tepki gösterdi. Pervin Buldan'ın ayrı aday resti sonrası Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı "HDP kendi adayını çıkarır paniği" olarak yorumlandı.
Türkiye'nin gündeminde, terör örgütü PKK'nın ayağı olan HDP'nin kapatılması davası var. Dava sürecinde HDP'nin Hazine hesaplarının bloke edilmesi talep edilerek, Anayasa Mahkemesi'ne başvuruldu. Son gelişme olarak, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin bugün, Anayasa Mahkemesi'nde sözlü açıklamalarını beyan etti.
Bu gelişmenin ardından CHP Genel Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'ye Hazine yardımının kesilmesine karşı çıktı Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, HDP'ye Hazine desteğinin kesilmesi konusuna, "Asla kabul etmiyoruz" ifadeleriyle tepki gösterdi.
HDP'YE HAZİNE YARDIMININ KESİLMESİNE KARŞI ÇIKTI
Öte yandan partisinin grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, konuya sert bir dille değindi.
Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'ye Hazine yardımının kesilmesine karşı çıktı.
Kılıçdaroğlu o açıklamalarında şu ifadelere yer verdi;
"Demokrasiye inanıyorsak, düşünce özgürlüğüne de inanacağız. Siyasal partilerin kapatılması askeri dönemlere ait bir gelenek. Demokraside siyasal partiler kapatılmaz.
"ASLA KABUL ETMİYORUZ, DOĞRU BULMUYORUZ"
Hangi siyasi partinin iktidar olup olmayacağına Türkiye vatandaşı karar verecektir. Hazine yardımını kesmek gibi demokrasi dışı hareketleri asla kabul etmiyoruz, doğru bulmuyoruz."
HDP'YE İLK DESTEK SEZGİN TANRIKULU'NDAN: KARAR KANIMCA YOK HÜKMÜNDEDİR
Hazine yardımı askıya alınan HDP'ye ilk destek ittifak ortağı CHP'den geldi. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Karar kanımca yok hükmündedir" açıklamasında bulundu
Tanrıkulu Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"HDP'ye seçim yardımına ilişkin olarak verilen kararın oy çokluğuyla verildiği basına yansımıştır. Anayasanın 149. ve AYM Kuruluş Yasasının 52.Maddesi uyarınca bu tedbir kararının da oy çokluğu değil 2/3 nitelikli çoğunlukla verilmesi gerekmektedir. Karar kanımca yok hükmündedir."
HDP'DEN 'HAZİNE' TEHDİDİ: BUNU KENDİNİZ YARGILANIRKEN ANLAYACAKSINIZ
HDP vekili Filiz Kerestecioğlu, gelişmeye ilişkin TBMM kürsüsünde yaptığı konuşmada, iktidar ve yargı mensuplarına tehditler savurdu. Hesaplarına konulan blokenin mücadelelerini engellemeyeceğini belirterek "Bunu kendiniz yargılanırken anlayacaksınız" dedi.
Kerestecioğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Sadece ekonomik geleceğe mi bloke koyuyor hayır. AYM'nin verdiği karar gasptır. Biz mücadeleye aynı şekilde devam edeceğiz, hiçbir blokaj bize engel olamaz. Siyasi zekayla baş edemediğiniz için bugün yargı kararlarıyla bizimle baş etmeye çalışıyorsunuz. Bu yol, yol değil, kendiniz yargılanırken de anlayacaksınız"
HDP'NİN HAZİNE YARDIMINA GEÇİCİ BLOKE!
Anayasa Mahkemesi, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle açılan davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulması talebini "tedbiren" kabul etti.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin temelli kapatılması istemli davada, "terör örgütü ile organik bağının devam ettiği, Hazine kaynaklarının terör örgütüne aktarıldığı" gerekçesiyle partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulmasını istedi.
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in bu istemini görüştü.
Alınan bilgiye göre, Yüksek Mahkeme, davanın bu aşamasında, partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulması talebini kabul ederek HDP'nin hazine yardımı hesabına geçici olarak bloke konulmasına karar verdi.
8'E 7 OY ÇOKLUĞU İLE HESAPLARA BLOKE
A Haber Muhabiri Murat Sekban canlı yayında yaptığı açıklamada, "Bugün 3,5 saat süren toplantı sonrası HDP'nin hesabına yatacak olan hazine yardımına bloke kondu. HDP'nin para yatacak hesapları donduruldu." ifadelerine yer verdi.
Sekban, "8'e 7 oy çokluğu ile HDP'nin hazine yardımı aldığı hesapları geçici olarak bloke edildi." dedi.
Yüksek Mahkeme, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulması talebiyle ilgili gerekçelerini partiye gönderme kararı aldı.
Partinin buna ilişkin cevabının ardından Hazine yardımlarına bloke konulmasına ilişkin karar, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu tarafından tekrar ele alınacak. Heyet, gelecek cevabın ardından kararın kaldırılmasına veya tedbir hükmünün devamına karar verebilecek.
HDP'DEN ORTAKLARINA REST: KENDİ ADAYIMIZI ÇIKARIYORUZ
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin 'gizliden' destek verdiği 6'lı masada, adaylık tartışmaları üzerinden derin bir kaos yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde 10'uncu kez toplanan fakat yine kamuoyuna bir aday ismi sunamayan muhalefet, 11'inci toplantıda adaylık görüşmelerine başlanacağını duyurmuştu.
Yaşananlar kamuoyunu bir hayli meşgul ederken, HDP kanadından dikkat çeken bir açıklama geldi.
HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, hiçbir ittifakın yanında yer almayacaklarını söyleyerek, "HDP, kendi adayını çıkaracak" diye konuştu.
HDP BÖLÜNDÜ: GÜNDÜZ SÖYLENEN AKŞAMKİYLE ÇELİŞTİ
Buldan'ın sözleri sonrası akşam saatlerinde katıldığı canlı yayında değerlendirmelerde bulunan, HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, "27 Eylül'de bir tutum belgesi açıkladık. Seçimlere nasıl baktığımızı çok açık bir şekilde söyledik. Parlamento seçimlerine kendi ittifak anlayışımızla gireceğimizi açıkladık." ifadelerini kullandı.
"ORTAK BİR ADAYDA ELBETTE BULUŞMAK İSTERİZ"
Ortak adayda buluşmak isteyeceklerini söyleyen Oluç, "HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, 25 Ekim'deki grup toplantısında aday isimleri üzerinde komisyon kurulduğunu ve bu çalışmanın başlatıldığını açıkladı. Bugün Pervin Buldan'ın söylediği de bunu vurgulamış oldu. Bizle müzakere edilirse ortak bir adayda elbette buluşmak isteriz. Buluşulmuyorsa da kendi adayımızı belirleriz." şeklinde konuştu.
DEMİRTAŞ'TAN 'ORTAK ADAY' KONTRASI! İTTİFAK ORTAKLARINA SİTEM ETTİ: 3 MAYMUNU OYNAMAYIN
Terör soruşturmaları kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, CHP tarafından fonlanan Halk TV'ye yaptığı açıklamada, 'ortak aday' vurgusu yaptı.
İttifak ortaklarını kendilerine karşı '3 maymunu oynamakla' itham eden Demirtaş, HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ın, "Kendi adayımızı çıkaracağız" restine karşın, "HDP ortak aday için müzakere ve iş birliği istiyor" açıklamasını yaptı.
"BU MUHALEFET TÜRKİYE'YE DEMOKRASİYİ NASIL GETİRECEK?"
Demirtaş konuya ilişkin açıklamasında şunları dile getirdi:
"Emek Özgürlük İttifakı kendi adayını açıklama kararı almışken Altılı Masanın ayrı aday çıkarması seçimi ikinci tura bırakmaz mı? Acaba Altılı Masa, Emek Özgürlük İttifakının adayını destekleme kararı alsa ve kendi adayını çıkarmasa bu risk ortadan kalkmaz mı? Sadece empati yapılsın diye soruyorum bu soruları, yoksa resmi bir öneri amacıyla değil.
HDP bir buçuk yıldır belki de yüzden fazla kez Altılı Masaya çağrı yaptı. "Gelin konuşalım, tartışalım, ilkeler üzerinde anlaşalım" dedi. Peki Altılı Masa'dan bu çağrılara tek bir resmi yanıt geldi mi? Maalesef hayır.
Altılı Masa'nın son toplantısının sonuç bildirgesinde HDP hakkında hazine yardımına bloke konulması kararına dair tek cümle yer aldı mı? Ne yazık ki hayır.
Altılı Masa bileşenleri çeşitli partilerle, küçük tarikatın partisiyle bile resmi görüşmeler yapabiliyor ama iş HDP'ye gelince üç maymunu oynuyorlar. Bu yaklaşım tabanımızda, bizde ötekileştirme, hakaret gibi algılanıyor haklı olarak.
HDP ortak adaydan kaçmadı, ki halen de kaçmıyor. Ortak adaydan kaçan, kaçınan Altılı Masa'dır. TBMM'nin üçüncü büyük partisiyle konuşmaktan çekinen veya buna tenezzül bile etmeyen bir muhalefet, Türkiye'ye nasıl demokrasi getirebilir ki? Bence sorun budur ve çözümü de bellidir.
"ALTILI MASA'NIN LİDERLERİNE ÇAĞRI YAPIYORUM"
HDP'nin talebi atla deve değil, demokrasi ve barış istiyor HDP. Zaten HDP yetkilileri tüm açıklamalarında, kapılarının açık olduğunu belirtiyorlar. Birileri gelip de o kapıdan girmeyecekse HDP ne yapsın? Kapıyı söküp Altılı Masaya mı götürsün?
Adayımız, Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak diyeyim ben de. Herkes öyle söylüyor, bizim neyimiz eksik ki?
"Sizin oy eksiğiniz var" diyebilirsiniz, haklısınız. Ama bu eksiklik şu anda tüm adaylar için geçerli. HDP bu nedenle ortak aday için müzakere ve iş birliği istiyor zaten."
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