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2 İETT otobüsü yolda kaldı! Trafikte sürücüler zor anlar yaşadı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 19.12.2022 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022
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2 İETT otobüsü yolda kaldı! Trafikte sürücüler zor anlar yaşadı

İstanbul’da peş peşe arızalanan 2 İETT otobüsü yolda kaldı. Yolun kapanması sebebiyle sürücüler ara sokaklardan ilerlerken, bu sabah saatlerinde ise başka bir İETT otobüsünün yolda kalması nedeniyle trafikte yoğunluk meydana geldi.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde yaşanan olay dün gece saat 23.30 sularında Uğurmumcu Mahallesi G Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, cadde üzerinde ilerleyen İETT otobüsü bilinmeyen bir sebeple arıza yapıp yol ortasında kaldı.

Ardından ikinci bir otobüs de yaklaşık 10 metre mesafede arıza yaptı. Araçlar yolun ortasından kalınca sürücüler ara sokaklardan ilerlemeye çalıştı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde ise 2 otobüsün arıza yaparak yolda kaldıkları ardından ise olay yerine çekicinin geldiği görülüyor.

Bu sabah saatlerinde ise Cebeci Mahallesi'nde ise başka bir İETT otobüsü yolda kaldı.

Bu nedenle araç kuyruğu oluştu.

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