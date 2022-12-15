İstanbul'da fıkra gibi olay! İETT otobüsünün camı kasiste kırıldı! Şoför yolcuları "Kim kırdı?" diye azarladı

CAMI KİM KIRDI DİYE AZARLADI

Olay sonrası yolcular şaşkına dönerken, İETT otobüsü sürücüsü ise yolcuları 'camı kim kırdı' diyerek azarladı. Yolcular ise kimsenin kırmadığını aksine kendisinin kasisten geçerken yavaşlamak yerine hızlı geçtiği için camın kırıldığını belirtti. Bunun üzerine sürücü kırılan camın fotoğraflarını çektikten sonra araçta bulunan yolcular ile birlikte peronlara gitmek üzere yoluna devam etti.