15 Aralık 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da fıkra gibi olay! İETT otobüsünün camı kasiste kırıldı! Şoför yolcuları "Kim kırdı?" diye azarladı

İstanbul'da fıkra gibi olay! İETT otobüsünün camı kasiste kırıldı! Şoför yolcuları "Kim kırdı?" diye azarladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.12.2022 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022
ABONE OL
İstanbul’da fıkra gibi olay! İETT otobüsünün camı kasiste kırıldı! Şoför yolcuları Kim kırdı? diye azarladı

İstanbul'da adeta fıkra gibi bir olay yaşandı. Sultangazi ilçesinde İETT otobüsünün camı kasisten hızlı geçildiği için kırıldı. Yolcunun kucağına düşen cam parçaları sonrasında şoför arkasını dönerek "Camı kim kırdı?" diyerek yolcuları azarladı. Bunun üzerine sürücü kırılan camın fotoğraflarını çektikten sonra araçta bulunan yolcular ile birlikte peronlara gitti. İşte detaylar...

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde İETT otobüsünün camı büyük bir gürültü ile patlayarak yolcunun üzerine döküldü. İETT otobüsü sürücüsü ise yolcuları 'camı kim kırdı' diyerek azarladı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Sultangazi'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray-Sultangazi hattında çalışan 36ES kodlu İETT otobüsü kasisten hızlı geçti.

Yolcu güvenliğinin sağlanması için ara bölmede bulunan cam büyük bir gürültü ile patlayarak Nurullah Kaçucu isimli vatandaşın üzerine döküldü.

CAMI KİM KIRDI DİYE AZARLADI

Olay sonrası yolcular şaşkına dönerken, İETT otobüsü sürücüsü ise yolcuları 'camı kim kırdı' diyerek azarladı. Yolcular ise kimsenin kırmadığını aksine kendisinin kasisten geçerken yavaşlamak yerine hızlı geçtiği için camın kırıldığını belirtti. Bunun üzerine sürücü kırılan camın fotoğraflarını çektikten sonra araçta bulunan yolcular ile birlikte peronlara gitmek üzere yoluna devam etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA