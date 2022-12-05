05 Aralık 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İETT’nin kabarık kaza sicili

İETT’nin kabarık kaza sicili

CHP'li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri'nin (İETT) üst üste gelen kazalar sebebiyle sicili bir hayli kabardı. Peki, İETT otobüsleri ve metrobüsleri hangi tarihte kaç kazaya karıştı? Kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı? Detaylar haberimizde…

Giriş Tarihi: 05.12.2022 19:55 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 20:11
  • 1
  • 24
İETT’nin kabarık kaza sicili

İETT OTOBÜSÜ 7 ARACI BİÇTİ: 14 YARALI

6 Eylül: Fatih'te, İETT otobüsü 7 araç ve bir motosiklete çarptı. Kazada 14 kişi yaralandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 24
İETT’nin kabarık kaza sicili
  • 3
  • 24
İETT’nin kabarık kaza sicili
  • 4
  • 24
İETT’nin kabarık kaza sicili
  • 5
  • 24
İETT’nin kabarık kaza sicili