İETT’nin kabarık kaza sicili

CHP'li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri'nin (İETT) üst üste gelen kazalar sebebiyle sicili bir hayli kabardı. Peki, İETT otobüsleri ve metrobüsleri hangi tarihte kaç kazaya karıştı? Kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı? Detaylar haberimizde…